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Çocuklarının bakıcısıyla yatakta yakaladığı kocasına defalarca ateş etti

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Brezilya'da çocuklarının bakıcısıyla yatakta eşini yakalayan bir kadın, öfkeyle silahını ateşledi. Kadının kimliği belirlenemeyen kadın, yakalama anından sonra evde dört el ateş etti. Silah seslerini duyan bebeğin ağlamaya başladığı duyuluyor. Kadın, cep telefonuyla çektiği görüntülerde önce telefonu mutfak tezgahına yerleştiriyor ve ardından yatak odasının kapısını açarak şüphelerini doğruluyor.

Brezilya'dan gelen görüntülerde, eşini çocuklarının bakıcısıyla yatakta yakalayan bir kadının öfkeyle silahını ateşlediği anlar kaydedildi.

Geniş çapta yayılan videoda, kimliği belirlenemeyen kadın, eşini suçüstü yakaladıktan sonra evde dört el ateş ediyor. Silah seslerini duyan küçük bebeğin ağlamaya başladığı duyuluyor.

Brezilya'da YouTube ve WhatsApp gruplarında paylaşılan görüntülerde kadının kimliği henüz bilinmiyor.

Kadın, cep telefonuyla çektiği görüntülerde önce telefonu mutfak tezgahına, bebeği ve yatak odasını görecek şekilde yerleştiriyor. Ardından yatak odasının kapısını açarak şüphelerini doğruluyor.

Geri döndüğünde elinde silahla, bebekten birkaç metre uzaklıkta, mutfakta ateş ediyor. Yatak odasının kapısını tekrar açtığında odaya iki el ateş ediyor ve aldatan çifte Portekizce "Defolun buradan, çıkın gidin!" diye bağırıyor.

Kısa süre sonra çıplak bir çift kapıda görünürken, kadın mutfakta bir kez daha ateş ediyor.

Yerel medyaya göre, henüz doğrulanmamış olmakla birlikte, kocanın ailenin çocuk bakıcısıyla ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

Çocuklarının bakıcısıyla yatakta yakaladığı kocasına defalarca ateş etti

Çocuklarının bakıcısıyla yatakta yakaladığı kocasına defalarca ateş etti

Çocuklarının bakıcısıyla yatakta yakaladığı kocasına defalarca ateş etti

Çocuklarının bakıcısıyla yatakta yakaladığı kocasına defalarca ateş etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Delikanlı kadınmış namusu için can almış. Namussuzluk olayı cinsiyet olayı değildir şahsiyet olayıdır.

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