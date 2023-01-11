Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bir sürücünün aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. - Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı PEKİN - Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bir sürücünün aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaların arasında bir sürücü aracıyla daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı Guangzhou polisi tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sürücünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Sürücünün yayaların arasına kasten dalıp dalmadığı henüz bilinmezken, kaza anına ait görüntülerde sürücünün kazanın ardından yoluna devam ettiği görüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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