Çiçek Hırsızlığıyla Başlayan Kavga: 2 Ölü, Firari Sanığa Yakalama Kararı

Gaziantep'te 2022 yılında bir rezidansta yaşanan çiçek hırsızlığı olayıyla başlayan husumetin ardından 2 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin davanın 12'nci duruşmasında, firari sanık hakkında yakalama kararı çıktı.

Gaziantep'te 2022 yılında bir rezidansta yaşanan çiçek hırsızlığı olayıyla başlayan husumetin ardından 2 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin davanın 12'nci duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, maktulün aile yakınları, sanık avukatları ve maktul avukatları hazır bulundu. Maktulün ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

"Sanık Volkan, Cuma'ya sen neden bana sormadan benim kardeşimi şikayet ettin dedi"

Tutuksuz sanık Talat İ. savunmasında, "Olay günü ben saat 10.00'da evden çıktım. İş yerime geçtim. Saat 12.30 gibi iş yerinde işlerimi hallettikten sonra çıktım. Primemall'ın az ilerisinde bulunan Auto House 'ye gittim. Volkan oradaydı. Volkan beni görünce 'seni Allah gönderdi' dedi. Ben de ne oldu hayrola dedim. 'Mavikent'te kardeşimin aracı var gidip onu alabilir miyiz çekiciye yükletelim' dedi. Ben de iyi olur o zaman aracımı daha sonra yıkatayım dedim. Hazırsan çıkalım dedim. Sen arabayı çalıştır ben geliyorum dedi. Ben arabayı çalıştırdım. Kendisi elinde bir baklava poşetiyle geldi. Araca bindi elindeki poşetin içerisinde 2 kutu baklava vardı. Sonra yola çıktık. Biraz ilerledikten sonra bana yol üzerinde bir yere 5 dakikalığına uğrayabilir miyiz dedi. Ben de tamam dedim. Daha sonra bana adresi tarif etti. Adresin önüne geldiğimizde burası dedi. Ben durdum. Kendisi araçtan indi. İki arkadaşıyla tokalaştı. Onlar adreste bulunan binanın içerisine doğru girdiler. Ben de daha sonra yanlarına geçtim. Ben selam verip oturdum. Gittiğim yerde Hüseyin T., Cuma Arar ve sanık Volkan vardı. Cuma ile Volkan muhabbet ediyorlardı. Bize çay içer misiniz diye sordular. Çay ikram ettiler. Ortamda sadece Cuma ile Volkan konuşuyorlardı. Birbirlerini tanıyorlardı. Volkan'la Cuma bir konu hakkında daha önce konuşmuşlar polis şikayeti olmuş, bu olayla ilgili Volkan Cuma'ya sen neden bana sormadan benim kardeşimi şikayet ettin dedi. Cuma'da ahlaksızlık yaparsa edepsizlik yaparsa ederim dedi. Bu benim kardeşim de olsa şikayet ederdim dedi. Daha sonra aralarında ses yükseldi. Ben sakin olun dedim. Daha sonra içeriye Cuma'nın babası Abdullah A. içeriye girdi. Sesinizi kısın dedi. Neyi alıp veremiyorsunuz dedi. O da Cuma ve Volkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Olay biraz daha hiddetlendi" dedi.

"Ayırmak istedim ama ellerinde silah olduğu için yaklaşamadım"

Sanık Talat İ. savunmasının devamında, "Volkan, Cuma'ya senle tuzumuz ekmeğimiz var keşke şikayet etmeden önce bana söyleseydin dedi. Cuma'da kendisine sen tuz ekmek bilmeyen bir adamsın, böyle bir olayda benim kardeşim de olsa ben şikayet ederdim dedi. Volkan bir anda sinirlendi önündeki bardağa vurdu. Bardak devrildi. Bu olaydan sonra Cuma'da masanın altında tüfek çıkardı. Korkutmak amaçlı çık lan dışarı dedi. Ben yine yapmayın dedim. Bana sen geç kenara dedi. Sen karışma dediler. Daha sonra Volkan dışarıya çıktı. Volkan'ın yanında Hüseyin T. vardı. Onun yanında da Cuma vardı. Cuma'nın elinde tüfek vardı. En son ben dışarıya çıktım. Ben dışarıya çıktığımda Volkan ve Cuma karşı karşıyaydı. Ben Volkan'ın da elinde silah gördüm. İkisi birbirine silah doğrultmuşlardı. İtişerek ilerliyorlardı. Ben silahı görünce biraz geri çekildim. Daha sonra Hüseyin ve Cuma sen bizim mekanımıza nasıl silahla gelirsin dediler. Ben bağırarak yapmayın dedim. Ayırmak istedim ama ellerinde silah olduğu için yaklaşamadım. Silah bir o tarafa bir bu tarafa dönüyordu. Bu nedenle yanlarına yaklaşamıyordum. Hüseyin de bana çekil lan sen kenara diye bana bağırdı. Volkan'la Cuma birbirine yakındı. Hüseyin'de onlara yakındı. Sanki silahı tutmaya çalışıyorlardı. O sırada bir silah sesi patladı. Ben uzaklaştığım için göremedim ancak gelen ses tabanca sesi gibiydi. Ben o sırada arabaların arkasındaydım. Sonra tekrar aralamak için yanlarına doğru gittim. Ben yanlarına giderken 2 el tüfek sesi geldi. Ondan sonra ben aracıma doğru yöneldim. Bu silah sesleri gelirken ben olayı görmedim. Kim kime ateş etti veya nasıl silahlar ateş aldı. Ben göremedim. Ben o sırada tir tir titriyordum. Bayağı korkmuştum. Kendi aracıma doğru yöneldim. Aracıma geldim. Orada Cuma'nın babası Abdullah A. karşılaştım. Onun da elinde büyük bir tüfek vardı. Ancak bu tüfek Cuma'nın elindeki tüfeğe benziyordu. Abdullah A. bana doğru yönelmedi. Benim arkama doğru baktı. Ben de o sırada karşı yola doğru kaçtım. Ben orada polisi aradım. Burada silahlı çatışma var dedim. Onlar da bana ihbar geldi ekip yolladık dediler. Sonra ben korkup yan tarafta bulunan Şelale Parka gittim ve oraya oturdum. Elim ayağım titriyordu. Ben toplamda 3 el silah/tüfek sesi duydum. Başka bir silah sesi duyduğumu hatırlamıyorum. Ben panik bir haldeydim. Ben hayatımda silahlı bir ortama girmedim. ya da görmedim. Parka geçip oturduktan sonra orada uzanıp bekliyordum. Benim kullandığım plakalı araç ruhsat sahibi olan Figen K. beni aradı. Arabanın yerinde problem var aracı çek dedi. Polisler senin numaranı istedi vereyim mi dedi. Ben de ver abla dedim. Figen Hanım kapattı. Daha sonra polisler beni aradı aracın yerinde problem var gelip aracınızı çeker misiniz dedi. Ben de ben gelmesem olur mu dedim. Polisler de hayır senin gelmen daha iyi olur dedi. Ben polis memurlarını yeniden aradım ben geliyorum dedim. Daha sonra gittim polisler beni alarak polis aracına bindirdiler. Daha sonrasında da tutuklandım. Volkan benim ortaokuldan tanıdığım bir arkadaşımdır. Volkan'la çok samimi değildik. Volkan yanıma geldiği zaman ben Volkan'ın elinde ya da üzerinde hiç silah görmedim. Volkan'ın şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ben polislere Volkan'ın gidebileceği her yeri söyledim. İlk gittiğimizde hiç kimse birbirine küfür ya da hakaret etmedi. Hatta orada çay geldi muhabbet ettiler. Volkan ve Cuma konuşurlarken ben ve Hüseyin hiç ağzımızı açmadık. Sadece sakin olmalarını söyledim. Böyle bir olayın olacağını bilsem olay yerine ne kendim giderdim ne de Volkan'ı gönderirdim. Volkan bana kardeşinin şikayet edildiğini oraya gidene kadar hiç bahsetmedi. Ben aracı Figen K. satın almıştım. Ancak aracın bir kısım borcu kaldığından dolayı devrini üzerime yapmamışlardı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimle birlikte tahliyeme karar verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

Sanık hakkında yakalama kararı çıktı

Mahkeme heyeti, firari sanık Volkan Ş. hakkındaki yakalama kararının sonucunun beklenmesine hükmetti. Dosya, savcının esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için iddia makamına gönderilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 2022 yılında akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 242 No'lu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir rezidansta yaşanan çiçek hırsızlığı nedeniyle taraflar arasında husumet başladı. Rezidanstaki güvenlik kamerası görüntülerinin polise verilmesinin ardından taraflar arasında tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Cuma Arar ile Mehmet Polat olay yerinde hayatını kaybetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı