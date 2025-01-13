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CHP'li Karasu: Rıza Akpolat'ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gelişmenin ardından CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Karasu, "Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten" dedi.

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı.

CHP'li Linda Gözde Karasu'dan itiraf gibi açıklama

CHP'Lİ İSİMDEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR: ALINACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORDUK ZATEN

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden bir video paylaşan ve oldukça öfkeli olduğu görülen Karasu, "Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten. Yani konuşuluyordu 'Bunu kesin artık alacaklar. Bu kadar da olmaz' dediğimiz olaylar gerçekleşiyor belediyede. " dedi.

CHP'li Linda Gözde Karasu'dan itiraf gibi açıklama

"DÖNEN DOLAPLARI HÜKÜMET BİLMİYOR MU?"

Karasu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bunu sen biliyorsun. Orda AK Parti'nin meclis üyesi yok mu? O bilmiyor mu? Hükümet bunu bilmiyor mu? Yani hükümette AK Parti de değil, başka bir parti olsa burada dönen dolapları bilmiyor mu?"

CHP'li Linda Gözde Karasu'dan itiraf gibi açıklama

"KAFAMI BOZARLARSA HEPSİNİN İPİNİ ÇEKERİM"

Konuya ilişkin bildiği çok şey olduğunu ifade eden Karasu, "Hakkımda işlem yapmaya kalkmasınlar. Kafamı bozmasınlar, onlara da girerim, hepsinin ipini çekerim" ifadelerini kullandı.

CHP'li Karasu: Rıza Akpolat'ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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