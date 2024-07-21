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Önce çaldı sonra mail atıp özür diledi: Evrenden intikam almak için yaptım

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İzmir'de bir mağazadan elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve "Evrenden intikam almak için" elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir mağazadan elbise çalan kadın turist, daha sonra pişman olarak iş yeri sahibine mail atarak özür diledi ardından da elbisenin parasını gönderdi. Mağaza sahibine gönderilen mesajda "Evrenden intikam almak için" yaptım ifadesi dikkat çekti.

Olay geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da meydana geldi. Bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce çaldı sonra mail atıp özür diledi: Evrenden intikam almak için yaptım

"ÇOK UTANIYORUM" MESAJIYLA PARASINI GÖNDERDİ

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi. Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.

Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.

Önce çaldı sonra mail atıp özür diledi: Evrenden intikam almak için yaptım

Önce çaldı sonra mail atıp özür diledi: Evrenden intikam almak için yaptım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avustralya Alaçatı turist İzmir Çeşme 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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