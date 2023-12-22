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Çekya bu kişiyi konuşuyor! 15 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı

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Çekya'nın başkenti Prag'da öğrencisi olduğu üniversitede dehşet saçan ve otomatik bir silahla onlarca insanı öldüren David Kozak'ın dikkatini dağıtmak isteyen bir kişi, saldırı anında "Buraya ateş et" diye bağırdı. Tavrıyla büyük takdir toplayan bu kişi, ülkede kahraman ilan edildi.

Çekya'da polis, başkent Prag'daki Karls Üniversitesi'nde 15'ten fazla kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının yankıları sürüyor. Olay anından kaydedilen bir görüntüde ise bir kişinin dikkatini dağıtmak istediği saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdığı ortaya çıktı.

15'TEN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Dün 24 yaşındaki David Kozak isimli genç, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Polisin müdahale ettiği ve ölü ele geçirilen Kozak ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kozak'ın saldırıdan saatler önce Prag yakınlarındaki köyde babasını öldürdüğü ortaya çıktı. Kozak'ın babasının cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı

DİKKATİNİ DAĞITMAK İÇİN "BURAYA ATEŞ ET" DEMİŞ

Olay anına ilişkin yeni görüntüler ve detaylar ortaya çıkarken,Kozak'ın dikkatini dağıtmak isteyen bir kişinin saldırı anında "Hey seni pislik, buraya ateş et" diye bağırdığı öğrenildi. Tavrıyla büyük takdir toplayan bu kişi, ülkede kahraman ilan edildi.

Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı

GEÇEN HAFTA DA ORMANDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Çekya polisi, saldırganın geçen hafta başkent yakınlarındaki bir ormanlık alanda yaşanan cinayet olayıyla bağlantılı olduğunu duyurdu. Geçen hafta ormanlık alanda bir adam ve yeni doğmuş bebeği ölü bulunmuştu. Bu saldırının arkasında da Kozak olduğu tahmin ediliyor. Prag yakınlarındaki Klanovice'de yaşanan olayda 32 yaşındaki baba ile 2 yaşındaki kızı öldürülmüştü. Olayın ardından yüzlerce polis ormanlık alanı tararken saldırganı kaçırmışlardı. Yetkililer iki olayın bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde durmaya başladı.

"POLİS ZAMANINDA GİRMESEYDİ DAHA FAZLA KURBAN OLURDU"

Öte yandan Kozak'ın yanında çok fazla silah ve mühimmat olduğu da açıklandı. Çekya İçişleri Bakanı, "Eğer polis zamanında binaya girmeseydi saldırgan çatıda öldürülmez ve çok daha fazla kurban olurdu" dedi.

Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı

GÜNLÜĞÜNDEKİ İFADELER KAN DONDURUYOR

Kozak'ın mesajlaşma platformu Telegram'da Rusça bir günlük yazdığı da kayıtlara geçti. Yerel medyada yer alan haberlerde Kozak'ın, "Bir gün bir okula silahlı baskın yapmak istiyorum ve muhtemelen intihar etmek istiyorum. Alina Afanaskina bana çok yardımcı oldu" yazdığı belirtildi. Kozak'ın bahsettiği Afanaskina ise bu ayın başında Rusya'da bir okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrenciydi.

Katliam yapan gencin mesajında devamında ise, "Ben her zaman öldürmek istiyordum. Ben gelecekte bir manyak olacağımı düşünüyordum" ifadeleri yer aldı.

Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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