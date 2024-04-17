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Çanakkale'de Toprak Kayması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde saat 16.30 sıralarında su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. 3 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan kepçede çalışan Refik Bilgiç sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılırken, beline kadar toprağa gömülü olan Tahir Ödemiş de kurtarılarak ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Tahir Ödemiş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, göçük altında kalan Sefer Arslan'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Arslan'ın cansız bedeni Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde su kanalı açma çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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