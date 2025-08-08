Çanakkale'de tahliye edilen Saçaklı köyü alevlere teslim oldu

Çanakkale'de Merkez ve Bayramiç ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor. Bayramiç ilçesi Saçaklı köyünde köylüler ve ekipler organize şekilde yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çanakkale'nin Merkez ve Bayramiç ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Bayramiç ilçesinde Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmişti. Yangının ulaştığı Saçaklı köyünde birçok ev alevlere teslim olurken köylüler ve ekipler organize bir şekilde söndürme çalışmalarına devam ediyor. - ÇANAKKALE