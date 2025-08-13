Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 ÖLÜ

Edinilen ilk bilgilere göre, Yenice- Çan yolu Davutköy sapağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler: