Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 ÖLÜ

Edinilen ilk bilgilere göre, Yenice- Çan yolu Davutköy sapağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıcjcq56vpj8:

Allah yakınlarına sabırlıl versin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDilek Usta:

Allah sabır versin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcjcq56vpj8:

nkbkk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
