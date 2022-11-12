Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı 3. Sayfa Haberleri İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek giren ve Kur'an-Kerim'e tekme atan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü. GÖZALTINA ALINDI Öte yandan şahsın Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı anlar ise izleyenlere 'bu kadarına pes' dedirtti. İmamım şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mustafa Kemal Atatürk İkitelli 3. Sayfa Haberler

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