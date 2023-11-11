Eline pala alan bir kişi, yoldan geçenlere saldırdı

Büyükçekmece'de elindeki pala ile sokağa çıkan bir kişi, çevreden geçenlere saldırdı. Yoldan geçenler şans eseri yara almadan kurtulurken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise bir site sakini tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Büyükçekmece'de elindeki pala ile sokağa çıkan bir kişi, yoldan geçenlere saldırdı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, şahıs gözaltına alındı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

YOLDAN GEÇENLERE PALA İLE SALDIRDI

Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pala ile bir apartmandan sokağa çıkan bir kişi, bilinmeyen nedenle sokaktan geçenlere saldırdı. Pala ile yoldan geçenlerin üzerine doğru koşan kişiyi görenler kendilerini kurtarmak için hızla uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDEKİLERİN ÜZERİNE BIÇAKLA KOŞTU

Elindeki pala ile çevredekilere korku dolu anlar yaşatan kişi, bir süre sonra palayı sokağa fırlattıktan sonra apartmana girdi. Daha sonra elinde bıçakla tekrar sokağa çıkan şüpheli, çevredekilerin üzerine doğru koştuktan sonra geri dönerek binaya girdi. Polisin gelmesi ile şüphelinin bulunduğu apartmana yönelen çevre sakinlerinden bir kişi, yerden aldığı palayı binaya doğru fırlattı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Şüpheli ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Olay anı bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.