Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen kavgada öfkeli oğul, babasını darp ederek öldürdü.

Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. 47 yaşındaki Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında 51 yaşındaki eşi Cihangir A.'yı yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Tepki alamayan kadın sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti. Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu tespit eden polis ekipleri, o sırada evde olan oğlu 27 yaşındaki Ufuk A.'yı sorgulamak için karakola götürdü.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.