Üye Girişi
Haberler

Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kavga ettiği babasını döverek öldürdü. Sorguda her şeyi itiraf eden oğul, gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen kavgada öfkeli oğul, babasını darp ederek öldürdü.

Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. 47 yaşındaki Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında 51 yaşındaki eşi Cihangir A.'yı yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Tepki alamayan kadın sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü

Eve gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti. Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu tespit eden polis ekipleri, o sırada evde olan oğlu 27 yaşındaki Ufuk A.'yı sorgulamak için karakola götürdü.

Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu İnegöl Kavga bursa Olay Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Amedspor puan durumu ne, kaçıncı sırada? Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı? 29-30 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Kepez, Konyaaltı elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yavuzeli, Şehitkamil, Şahinbey elektrik kesintisi listesi 30 Ağustos yollar kapalı mı? 30 Ağustos hangi yollar kapalı? #129300 29-30 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi 29-30 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Buca, Bornova elektrik kesintisi MasterChef 29 Ağustos Perşembe kural ihlali yapan kim, kimin tabağından kılçık çıktı? 29-30 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Pendik, Sarıyer, Ataşehir elektrik kesintisi Türkiye İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı ne maçı? Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Galler Türkiye maçı ne maçı? 29-30 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Yenimahalle, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29-30 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Trabzonspor St Gallen maçını hangi kanal veriyor? (ŞİFRESİZ) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Balıkesir (Bandırma-Burhaniye) 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? "Ücretsiz" Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman? 30 Ağustos ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı köprüler ücretsiz mi?
title