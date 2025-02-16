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Bursa'da Kavga Esnasında Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Bursa'da Kavga Esnasında Güvenlik Görevlisi Yaralandı
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Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi, bir kadın tarafından döner bıçağıyla bacağından yaralandı. Yaralı güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi, bir kadın tarafından döner bıçağıyla bacağından yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki Gökdere Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi Mücahit Tilci (46), bir kadın tarafından döner bıçağıyla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tilci'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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