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Bursa'da diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş hekimi eşini öldürdü

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Osmangazi ilçesinde diş hekimi eşi Yasemin Çetin'i silahla vurarak öldüren diş teknikeri koca A.Ç., saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldüren diş teknisyeni koca, polis tarafından yakalandı.
Olay, merkez Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diş teknikeri A.Ç. ayrılma aşamasında olduğu öne sürülen eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti. Çift burada tartışmaya başlarken A.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Yasemin Çetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini öldürdü

Bursa'da diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini öldürdü

DİŞ HEKİMİ HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çetin'i yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'da diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş hekimi eşini öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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