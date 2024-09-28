Üye Girişi
Haberler

16 yaşındaki kıza gece boyu tecavüz edip erkek gibi giydiren sapıkların cezası belli oldu!

16 yaşındaki kıza gece boyu tecavüz edip erkek gibi giydiren sapıkların cezası belli oldu!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 16 yaşındaki E.T. isimli çocuk, evine gittiği Firuz Naobi ve 3 arkadaşı tarafından gece boyu cinsel istismara uğradı. Olayın ardından ailesine durumu anlatan E.T.'nin şikayeti üzerine 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Davada sanıklara verilen cezalarda indirime gidilmemesine karar verildi.

Bursa'da, sosyal medyada tanıştığı Firuz Naobi'nin evine giden 16 yaşındaki .T., Naobi ile 3 arkadaşının, defalarca cinsel istismarına uğradı. Mahallelinin tanımaması için erkek kıyafeti giydirilip, 200 lira verilerek evine gönderilen kızın şikayetiyle tutuklanan sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. Naobi ile Samet Ali Nazeri'ye, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunu 'zincirleme' işledikleri gerekçesiyle 40 yıl 6'şar ay, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'tan 12 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca, DNA'larına rastlanmayan Sufi Pivani ile Naser Ahmed Azizi'ye ise 'Çocuğun cinsel istismarı'ndan 36'şar yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'tan da 12'şer yıl hapis cezası verildi.

16 yaşındaki kıza gece boyu tecavüz edip erkek gibi giydiren sapıkların cezası belli oldu! İndirim uygulanmadı

Kentte yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım'da buluştu. E.T., gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi'nin, Naser Ahmed Azizi, Samet Ali Nazeri ve Sufi Pivani ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden E.T., iddiaya göre, uyumak için gittiği odada Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. E.T.'yi el ve ayaklarından tutup etkisiz hale getiren şüpheliler, kıza, defalarca cinsel istismarda bulundu. Şüphelilerin, "Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" diyerek tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİP ODAYA ÇEKİLDİM"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyada Firuz ile tanıştık. Kasım ayında buluşmaya karar verdik. O gün birlikte gezip yemek yedik. Daha sonra beni evine davet etti. Ben de gittim. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Sohbet ettikten sonra kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim. Bu sırada içeri giren Firuz ve 3 arkadaşı, ellerimi ve kollarını bir anda tutup, beni yatağa uzattılar. Yalvarmama rağmen gece boyunca bana cinsel istismarda bulundular. En fazla istismarı erkek arkadaşım yaptı. Sabah ise beni tehdit edip bir miktar para vererek evlerinden gönderdiler. Onlardan şikayetçiyim."

16 yaşındaki kıza gece boyu tecavüz edip erkek gibi giydiren sapıkların cezası belli oldu! İndirim uygulanmadı

200 LİRA TAKSİ PARASI...

Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteğiyle ilişkiye girdiğini söylerken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip, gece boyunca evlerinde kalan E.T.'yi sabah gönderirken mahallelinin tanımaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip taksi ücreti olarak 200 lira verdiğini belirtti.

Sufi Pivani'nin avukatı Münevver Bilir de "Müvekkilin DNA'sı olay yerinde bulunmayıp mağdurun beyanı haricinde cezalandırılmasına yol açacak bir delil bulunmamaktadır. Mağdur beyanları suç tarihini net olarak tespit etmeye elverişli olmayıp muhtemel suç tarihlerinde müvekkile ait baz istasyonu verileri kendisinin olay anında olay yerinde olmadığını göstermektedir. Mağdurun çeşitli mahkemelerdeki başka suçlar nedeniyle alınan beyanlarında iddia olunan cinsel istismar suçu tarihlerinde evde ailesiyle birlikte olduğu görülmektedir" dedi.

16 yaşındaki kıza gece boyu tecavüz edip erkek gibi giydiren sapıkların cezası belli oldu! İndirim uygulanmadı


"İYİ HALİ HAKETTİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Karar aşamasına gelen yargılamaya devam edildi. Heyet, E.T. ile defalarca ilişkiye giren Naobi ile Nazeri'ye suçu 'zincirleme' olarak işledikleri için, 'Çocuğun cinsel istismarı'ndan 40 yıl 6'şar ay, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 52 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti. Heyet ayrıca, E.T. ile bir kez ilişkiye girdikleri iddia edilen ancak DNA'larına rastlanmayan Sufi Pivani ile Naser Ahmed Azizi'ye ise Yargıtay'ın, 'Cinsel istismar olaylarında, birisi yapar da diğeri de yanında olursa hem kendi eyleminden hem de yanında beklediği diğer kişinin eyleminden sorumlu olur' içtihadı gerekçesiyle, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 36'şar yıl hapis cezası verdi. Sanıklar, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanığa 'zincirleme suç' kapsamında hapis cezaları veren mahkeme heyeti, "İyi hali hak ettiklerini düşünmüyoruz" diyerek verilen kararda herhangi bir indirim uygulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Mahkeme 3-sayfa Yaşam Çocuk Bursa Hukuk Suç

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
500

Yorumlar (4)

mehmet çelik:

İnternetten tanış. 16 yaşında ol. Gece eve gelme. Anne baba. Kızım nerde demesin. He valla ne güzel dünya. Çocuğunu gece sokaga salarsan. Eve gelmedi diye aramzsan. YASASİN OZGURLUK dersen. Olacağı budur

32
6
yanıtYanıtla
Adalet :

Ceza dediğin böyle olmalı 30 yıl 40 yıl ömürleri gençliği içeride geçicek Bi daha Bi halt yerken 40 kere düşünecek

20
0
yanıtYanıtla
Mengele:

Bu sonmu olur hayir gene devam eder acaba neden

2
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });