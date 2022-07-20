Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı. Sürücü, park halindeyken kendiliğinden çalışarak hareket eden otomobilini durdurmak için hayatını tehlikeye attı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Ayhan Varol (46), 16 F 4378 plakalı otomobilini park etmek için yavaşladığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. O sırada araç alev aldı.

Canını tehlikeye attı

Alev alev yanan araç bir anda çalışarak hareket etmeye başladı. Sürücü hareket eden aracının sürücü koltuğuna geçerek, zorlukla el frenini çekip durdurdu. Çevredeki vatandaşlar, yangını meraklı gözlerle izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title