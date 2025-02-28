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Tek kurşunla kanlı infaz! Yaşama 8 ay tutunabildi

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Bursa'da, husumetlisi olan 32 yaşındaki Evren Akbaba tarafından borcunu ödemediği suçlamasıyla evinin önündeki kamyonetine bindiği sırada tek kurşunla başından vurulan 30 yaşındaki Caner Yaşa, 8 aydır tedavi olduğu hastanede dün hayatını kaybetti.

Bursa'da olay, geçen yıl 26 Haziran saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Evren Akbaba (32), iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan 30 yaşındaki Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek dışarı çıkmasını bekledi.

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SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

Evinden çıkan Yaşa, park halindeki kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Akbaba tarafından aracında, tabancayla başından vuruldu.

Bursa'da Borç Nedeniyle Tek Kurşunla İnfaz: 8 Aylık Yaşam Mücadelesi Son Buldu,

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Caner Yaşa, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da Borç Nedeniyle Tek Kurşunla İnfaz: 8 Aylık Yaşam Mücadelesi Son Buldu,

KOŞARAK GELİP VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın kamyonetine bindiği sırada Evren Akbaba tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülere, çevredeki bir kafede oturanların yaşadığı panik de yansıdı.

Bursa'da Borç Nedeniyle Tek Kurşunla İnfaz: 8 Aylık Yaşam Mücadelesi Son Buldu,

PARASINI İŞLETİP KÂR VERİYORMUŞ

Evren Akbaba'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben kendisine parça parça 20 bin TL, 30 bin TL ve altın da olmak kaydı ile toplamda 470 bin TL para verdim. O paramı işletip bana para veriyordu. Mesela 50 bin TL para veriyordum. Bir ay sonra paranın karşılığında 15 bin lira kâr marjı ödüyordu. Kendisi 3 aydır hakkım olan kâr paramı vermedi. Bunun üzerine Caner'den, 475 bin TL anaparamı istedim. Beni oyalayıp daha sonra da 'Senin bende paran olduğuna kim inanır? Benim her şeyim zaten var. Bana, para verdiğini söyleyecek şahidin dahi yok' dedi. Olay günü, Caner'in kamyonete bindiğini görünce konuşmak için yanına gittim. 'Ağabey' diye seslenince, yan tarafa doğru hamle yaptı. Ben de silah alacağından şüphelendim. Cebimde bulunan tabancayı çıkartıp bir el ateş ettikten sonra kaçtım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Pişmanım" dedi. Emniyetteki sorgusunda olayda kullandığı tabancayı 3 gün önce çöpte bulduğunu söyleyen şüpheli çıkartıldığı adliyede tutuklandı.

Bursa'da Borç Nedeniyle Tek Kurşunla İnfaz: 8 Aylık Yaşam Mücadelesi Son Buldu,

8 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ayda, 16 farklı ameliyat geçiren Caner Yaşa, dün hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Yaşa, kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesindeki Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

Tek kurşunla kanlı infaz! Yaşama 8 ay tutunabildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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