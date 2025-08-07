Bursa'da Antika Eşya Dükkanına Baskın: 4.5 Milyon Dolarlık Tablo Ele Geçirildi

Bursa'da Antika Eşya Dükkanına Baskın: 4.5 Milyon Dolarlık Tablo Ele Geçirildi
Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan jandarma baskınında, antika eşya satışı yapan bir dükkanda yaklaşık 190 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 4.5 milyon dolarlık tablo ve 1500 yıllık tarihi eser de bulunuyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Jandarma Komutanlığı antika eşya satışı yapan işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilenlerin arasında 4.5 milyon dolarlık tablo da olduğu iddia edildi. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler arasında en çok dikkat çeken ise 1500 yıllık tablo oldu.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kılıçaslan Caddesinde H.T.'ye (52), ait antika eşya dükkana baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada İznik Müzesinde görevli sanat tarihçisi arkeologlar da hazır bulundu.

Jandarma ekiplerinin antika dükkanında saatlerce süren titiz çalışmasında, orta ve yakın çağ Bizans dönemine ait oldukları belirlenen yaklaşık 190 parça objeye el konuldu. El konulan parçalar müze müdürlüğüne teslim edildi. Ele geçirilenlerin arasında 4.5 milyon dolarlık tablo da olduğu iddia edildi. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler arasında en çok dikkat çeken ise 1500 yıllık tablo oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
