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Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm

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Bursa'da 34 yaşındaki 2 çocuk babası adam evin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Komşularının kanlar içinde gördüğü kişi, olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanevler Mahallesi'nde bir sokaktan gelen sesler üzerine çevredekiler dışarı çıktı.

Bursa'da esrarengiz ölüm... Evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu

EVİNİN ÖNÜNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Komşuları, Asım Uğur'u kanlar içinde evinin önünde yerde görünce 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Asım Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da esrarengiz ölüm... Evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, ayakta durmakta zorlanırken, Asım Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.

Bursa'da esrarengiz ölüm... Evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu

ADLİ TIP'TAN RAPOR BEKLENİYOR

Polis ekiplerince tahkikat başlatılan olayın kesin sebebi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek.

Bursa'da esrarengiz ölüm... Evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu

Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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