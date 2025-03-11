Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanevler Mahallesi'nde bir sokaktan gelen sesler üzerine çevredekiler dışarı çıktı.

EVİNİN ÖNÜNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Komşuları, Asım Uğur'u kanlar içinde evinin önünde yerde görünce 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Asım Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, ayakta durmakta zorlanırken, Asım Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.

ADLİ TIP'TAN RAPOR BEKLENİYOR

Polis ekiplerince tahkikat başlatılan olayın kesin sebebi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek.