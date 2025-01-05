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Burdur Öğretmenevi'nde İnsan Kemikleri Bulundu

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Burdur Öğretmenevi'nde yapılan çevre düzenlemesi sırasında işçiler, 80-90 yıl öncesine ait insan kemiklerine rastladı. Olay yerine gelen polis ve inceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanın eski bir mezarlık olabileceğini değerlendiriyor.

Burdur Öğretmenevi'nde çevre düzenlemesi sırasında kanal açan işçiler insan kemiklerine rastladı. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kemikler müze yetkililerine devredilecek. Buluntuların eski bir mezarlığa ait olabileceği ve yaklaşık 80-90 yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren Burdur Öğretmenevi bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Bugün yapılan düzenleme çalışmalarında kanalizasyon için kanal açan işçiler insan kemikleri ile karşılaştı. Birden fazla kemiğin çıkması üzerine polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı.

Kazı alanını genişleten olay yeri inceleme ekipleri birden fazla kemiğe ulaşınca bölgenin eski mezarlık olabileceği kanısı üzerinde durulmaya başlandı. Bulunan kemiklerin de yaklaşık 80-90 yıl öncesine ait olduğunu değerlendiren ekipler müze yetkililerine haber verdi.

Burdur'daki eski Müslüman mezarlıklarının şehrin bir başka tarafında olduğundan bölgenin eski bir Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği ön görülüyor.

Kemiklerin ne zamandan kaldığı ve neden orada olduğu ise müze ve antropoloji ekiplerinin çalışmaları sonrası ortaya çıkacak. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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