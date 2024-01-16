Burdur'da 2023 yılında meydana gelen 6 bin 417 olayın tamamı aydınlatıldı

Burdur Valisi Türker Öksüz, 2023 yılında meydana gelen asayiş olaylarını açıkladığı konuşmasında, "Vatandaşlar tarafından ihbarı yapılan toplam 11 bin 459 olaya müdahale etmişiz, bu da vatandaşların kolluk güçleriyle olan iletişiminin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösterir" dedi.

Burdur'da Vali Türker Öksüz başkanlığında Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder tarafından 2023 yılında yürütülen çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda asayiş, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere trafik güvenliği, aile içi ve kadına şiddetle mücadele, çevre ve doğa ve hayvanları koruma, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada vatandaşların kolluk kuvvetleriyle olan iletişiminden memnun olduğunu dile getiren Vali Türker Öksüz, "2023 yılında gerek 112 Acil Çağrı Merkezinden gerek postalardan gerekse KADES dediğimiz ihbar hattından birimlerimize ulaşan 11 bin 459 olaya müdahale etmiş durumdayız. Bu sayı bizim için memnuniyet verici. Vatandaşlarımız ile kolluk güçlerimiz arasında olan iletişimin üst düzey seviyede olduğunu, vatandaşlarımızın bize ulaşabildiğini ve vatandaşlarımızın da asayiş ve huzur ile ilgili, güvenlikle ilgili konularda ne kadar hassasiyet içerisinde olduğunu bize göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

2023 yılında meydana gelen asayiş olaylarının tamamı aydınlatıldı

2023 yılında meydana gelen bütün olayların aydınlatıldığını dile getiren Vali Öksüz, " Burdur'da meydana gelen olayların yüzde 90'ını asayiş suçları oluşturuyor. Biz bunların tamamını aydınlatmış durumdayız. Yani aydınlatılmayan hiçbir olay yok. Bu yönüyle ilimiz ülkemizdeki diğer iller arasında en üst sıralarda yer alıyor. Asayiş suçlarından kişilere karşı işlenen suçlar çerçevesinde meydana gelen 5 bin 68 olayın tamamı aydınlatıldı. Mal varlığına karşı işlenen suçlar çerçevesinde ise meydana gelen bin 349 olayın tamamı aydınlatıldı" şeklinde konuştu.

Dolandırıcılık olaylarında Burdur'da yüzde 17,5'lik düşüş var

Yapılan bilgilendirme faaliyetleri sonrasında vatandaşların dolandırıcılara karşı daha duyarlı olduğunu dile getiren Vali Öksüz, "Kasten öldürme, kişilerin huzurunu bozma, tehdit gibi suçlarda ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2022 yılına göre 2023 yılında önemli bir düşüş göze çarpıyor. Mal varlığına karşı işlenen suçlar çerçevesinde özellikle kamuoyuna yansıyan dolandırıcılık suçu konusuna dikkat çektiğimiz zaman son yıllarda ülkemizde özellikle bilgi iletişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçlarında önemli bir hassasiyet meydana geldi. Bizde buna karşılık vatandaşlarımızı çeşitli vesilelerle uyarıyoruz. Kendilerine karşı bu dolandırıcılık faaliyeti içerisinde olan ve çeşitli yöntemler kullanan şahıslara kesinlikle kanmasınlar, çok dikkatli olsunlar. Biz de bununla ilgili olarak çeşitli yerlerde stantlar açarak 7 bin adet broşür dağıtımı gerçekleştirerek vatandaşlarımızı bilgilendirdik. 31 bin 600 vatandaşımızı da SMS yöntemi ile bilgilendirdik. Bu çalışmalar neticesinde 2023 yılında nitelikli dolandırıcılık olaylarında yüzde 17,5'lik bir düşüş olduğunu gördük" açıklamasında bulundu.

Aranan 2 bin 968 şahıs yakalandı, bin 473'ü tutuklandı

İçişleri Bakanlığının talimatları çerçevesinde toplumun huzuru için aranması olan hiçbir şahın vatandaşların arasında dolaşmasına izin vermeyeceklerini de söyleyen Vali Türker Öksüz, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 2023 yılında Burdur'da 100 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanması konusundaki çalışmalarda 2 bin 968 şahıs yakalandı, bin 473'ü tutuklandı. Bunların içerisinde 5-10 yıl aralığında ve 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası hükmü olan vatandaşlarda bulunuyor. Bu konudaki çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek ve toplumda kesinleşmiş hapis cezası olan suçluların da dolaşmasına izin vermeyeceğiz. Firari şahıslara yönelik konularda aranması olup da firari olan şahıslardan 397 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi" dedi.

"5 bin 112 kadına KADES uygulamasını yüklemesi konusunda yardımcı olduk"

Kadına şiddetle mücadelenin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Vali Öksüz, "Kadına Şiddetle Mücadele bizim hiç toleransımızın olmadığı alanlardan birisi. Bu konuda bütün Türkiye'de olduğu gibi Burdur'da da çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu konuda çeşitli mottolar kullanıldı. Kadına Karşı El Kalkamaz, Şiddete Dur De, Şiddete Sıfır Tolerans gibi. Bu mottolar ile birlikte kolluk kuvvetlerimiz ciddi çalışmalar yaptılar. Bunun sonucunda 2022 yılına göre 2023 yılında yüzde 23'lük bir azalma olduğunu gördük. Biz bu konuda KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla farklı yerlerde stant açarak ve broşür dağıtarak bunu vatandaşlara anlattık.2023 yılında 5 bin 112 kadına KADES uygulamasını yüklemesi konusunda yardımcı olduk. 9 bin 262 erkek vatandaşa da bilgilendirme eğitimi verildi. Bu konuda 2021 yılında faaliyete geçirilen elektronik kelepçe uygulamasında da başlangıçtan itibaren Burdur'da 15 şahsa elektronik kelepçe uygulaması gerçekleştirildi" sözlerini sarf etti.

Sanal devriyeler suçlulara göz açtırmıyor

Çağımızın suçları olan siber suçlar ile mücadele konusuna da değinen Vali Türker Öksüz, "Sanal devriyeler tarafından yapılan faaliyetlerde 76 farklı ilde 2 bin 673 mağdurun kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık suçuna neden olan 29 şüphelinin yakalanması sağlandı. Bunlardan 11'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu operasyonda ele geçirilen otomobil, ev, para ve ziynet eşyasına da el konuldu. Yine sanal devriyeler esnasında 572 web sitesi ve sosyal medya hesabı hakkında da işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

390 operasyonda 49 şahıs tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadıklarını da belirten Vali Türker Öksüz, "Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2023 yılında 6'sı projeli olmak üzere toplam 390 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 671 şahıs hakkında işlem yapıldı ve bunların 49'u adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyonlarda bin 686 gram metamfetamin, 2 bin 378 gram esrar, bin 314 gram eroin, 696 gram sentetik skunk, 335 gram kokain, 148 gram sentetik kannabionid, 148 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bir diğer yandan uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından 116 faaliyette 14 bin vatandaşa ve 2 bin 152 anne ve anne adayına yönelik bilgilendirme yaptık" açıklamasında bulundu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 16 şahıs tutuklandı

Vali Öksüz, "Kaçakçılık ve organize suçlarla olan mücadelemiz devam ediyor. Yaptığımız 159 operasyonda yakalanan 292 şüpheli şahıstan 16 şüpheli tutuklandı. Bunların içerisinde hem emtia kaçakçılığı var, tarihi eser kaçakçılığı var, alkol ve tütün ile ilgili operasyonlar var. Çeşitli kaçak yollardan Burdur'a gelen telefonlar var. Yine kaçak silahlar var. Kaçak akaryakıt var. Onlarla ilgili de akar yakıt istasyonlarına yaptığımız denetimler ile bazı kaçak malzemeler ve maddeler ele geçirildi" dedi.

Düzensiz göçle mücadele

Vali Öksüz, düzensiz göçmenlerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Gerek yol aramalarındaki kontrollerde gerek şok uygulamalarda düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bunlar tabi yakalandığında Göç İdaremizle birlikte koordinasyon sağlanarak kolluk kuvvetlerimiz işlemleri yapıyor geri gönderme merkezinde gönderilerek hakkındaki işlemler tamamlanıyor" sözlerine yer verdi.

"Terör ülkemizin önemli sorunu"

"Terör ülkemizin önemli sorunu" sözünün altını çizen Vali Türker Öksüz, "Ülkemizin aşağı yukarı 40 yıldır mücadele ettiği en önemli konulardan birisi. Biz de gerek FETÖ gerekse diğer terör gruplarına karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılında 92 şahsın bu anlamda yakalandığını, bunların 19'unun tutuklandığını, 21 hakkında adli kontrol kararı uygulandığını ifade etmek istiyorum. Yine sosyal medya üzerinden terör propagandası yapılması konusu var. Son zamanlarda bilindiği üzere ülkemiz genelinde bu tip olaylara rastlıyoruz. Bu propagandayı yapan 25'i bölücü faaliyet, 1'i aşırı sol, 4'ü FETÖ olmak üzere 30 sosyal medya hesabında erişime kapatılması sağlanmıştır" dedi.

Burdur'da kişi başına düşen araç sayısı 1,69

"Trafik de önem verdiğimiz konulardan birisi" diyerek sözlerine devam eden Vali Öksüz, "Çünkü her yıl binlerce kişinin ölümüne yaralanmasına, engelli kalmasına ya da maddi zarara neden olan bir alan. Tabii bu konu bütün yönleriyle tüm toplumun aslında el birliği yapması gereken bir konu. İlimizde de alınması gereken tedbirleri alıyoruz. Burdur'da 2023 yılında 16 milyon 934 bin araç giriş ve çıkışı olmuş. İlimizde tescilli araç sayısında da artış var. İlimiz 273 binin üzerinde bir nüfusa sahip. Tescilli 161 bin 830 araç var. 2022 yılı ile 2023 yılı kıyaslamasını yaparsak araç sayısında 2023 yılında yüzde 8,2'lik bir artış var. Yani kişi başına düşen araç sayısı 1,69. Dolayısıyla şehrinde bir araç yükünün olduğunu bu vesile ile ifade etmek istiyorum" dedi.

Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik toplantıda ilk olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı gazilere de şifa dileyerek başladığı konuşmasında, "Burdur Türkiye genelinde de çok iyi bir durumda ve seviyede, bunu da korumak için ekstra yükümlülük altında olduğumuzun bilincindeyiz. Başta trafik olmak üzere asayiş hizmetlerinde, trafik hizmetlerinde terörle mücadelede, narkotik suçlarla mücadelede de ilimizde 24 saat kesintisiz asayiş hizmetini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ise İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak genel asayiş ve kamu düzenin sağlanmasıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında faaliyetlerimiz 24 saat esasında aralıksız sürme azim ve gayreti içerisindeyiz" sözlerini sarf etti. - BURDUR