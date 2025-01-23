Burak Sağyaşar'ın acı kaybı: Ekip arkadaşı ve kızı yangında yaşamını yitirdi

Oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar, tüm ülkeyi yasa boğan yangın faciasında ekip arkadaşı Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu sosyal medya hesabından açıkladı.

Sağyaşar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

"Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın felaketinde, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

"FERAY KANBOLAT'I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM"

Naz Elmas da Feray Kanbolat ile daha önce 'Karadut' adlı dizide çalıştığını söyleyerek "Sevgilisi iş arkadaşımız Feray Kanbolat'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Sevenlerine ve yangında tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.