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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşçan, "En büyük gaf yangın merdivenlerini yanarken gördüğüm için söylüyorum, halılar ile kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar çıkamadı, tahliye edilemedi" dedi.

Türkiye, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla yasa boğuldu. İhmaller zinciri nedeniyle tahliye edilemeyen vatandaşların hayatını kaybetmesi yürekleri yakarken, otelin bina içindeki yangın merdivenleriyle ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

"2 BİN METREKARE ÜZERİNDEKİ HER ALANDA YANGIN SÖNDÜRME SİTEMİ OLMASI GEREKİYOR"

Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşçan, "Türkiye'deki otellerin en büyük zafiyetlerinden biri çok miktarda yanıcı malzeme kullanılması. Halı ve perdeler yanıcı, ortak kullanılan alanlarda bu tip risklere karşı yanma sınıfı yükseltilmiş A1, A2 bazen de B1 sınıfına getirilmiş alevli gördüğünde ilerlemeyen ekipmanları kullanmamız gerekiyor. Odalarda sigara içilmeye izin veriyorsak halılarımızın yanmaz olması gerekiyor. Odaların söndürme sisteminin olması gerekiyor. 2 bin metrekare üzerindeki her alanda yangın söndürme sistemi olması gerekiyor. Bu otelde normalde yangın söndürme sistemi olması gerekiyor. Bu yangın söndürme sistemi var mı? Ne yazık ki yok. Yangının büyümesi ve büyük can kaybının olma sebebi bu aslında. Koridorlarda mevcutta kapılar arasında dumanların geçişini engelleyecek sistemler olması gerekiyor. Duman geçişini yukarıdan pozitif basınçla hava basarak engelliyoruz. Pozitif basınçla hava bastığımızda, dışarıdan temiz havayı alıp bastığımızda içeriye duman giremiyor. İnsanlar koridorları rahatlıkla terk ederek yangın çıkış kapılarına yöneliyor ve o kapılardan dışarıya tahliye olabiliyor" dedi.

Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

"TAHLİYE EDİLMESİ GEREKEN YERLERDE ALEVLER VARDI"

Konuşmasına devam eden Hacı Latif İşçan, "İçeriye girmedim farazi konuşmuş olurum ama şunları rahatlıkla söyleyebilirim; yangın merdivenleri ayrılmış, izole edilmiş, hava kompartımanı, havalandırma sistemi ve kaçış tünelleri dediğimiz koridorlar arasında 30 metreye kadar yangın kapıları koyulmuş olsaydı insanlar dumana maruz kalmış olmadan güvenli yangın merdivenleriyle aşağıya inmiş olacaktı. Bu anlattıklarımın hepsi olsaydı büyük ihtimal hiç can kaybı olmayacaktı. Olmadıkları için bugün konuşuyoruz. En büyük gaf yangın merdivenlerini yanarken gördüğüm için söylüyorum, halılar ile kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar çıkamadı tahliye edilemedi camlara yönelmek zorunda kaldı dumandan etkilendi. Kopartmanlar arasında izolasyon yoktu. Her odanın kapısı 60 derece yangına dayanıklı olması gerekiyor. Duvarların içeriye alev ve duman geçirmemesi gerekiyor. Buralardan da içeriye alev ve duman girdi. İnsanlar mecbur camlara yönelmek zorunda kaldı. Feryat figan hepimiz kötü bir durumu izledik" ifadelerini kullandı

Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Bence otellerin camların önüne yangın direkleri olması lazım bayrak direği gibi zemini yumuşak, yangın esnasında her yer duman olduğu için camdan atlayarak direğe sarılmış şekilde aşağı iniyorsunuz, askeri tesislerde var. Bence otellerde de olmalı yangın merdiveni yangın ve duman esnasında kullanilmayabilir.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

iste otellerde ya her odaya yangin merdiveni olmali ya da her odaya dumandan koruyacak gaz maskesi duman koruyacak dalgic gözlükleri ve halattan merdivenler olmali bu durumlarda o halat merdiven pencere asagi sarkıtılır o sekilde insanlar iner

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Yaktılar milleti canlı canlı

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Haber YorumlarıPanther Panthera:

Birakin bu cok bilmis ayaklarini, sonradan konusma ayaklarini, icraat yapin, once turkce konusmayi ve iyi anlatmayi ogrenin, sepera nedir ya, separate inglizde, guya akil veriyorsun. isinizi daha onceden yapsayiniz, dikilmis dotun davasi olmaz, kina yakin. tutuklayin herkesi ibreti alem olsun.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

BU TİP OTELLERİN ODALARINDA YANGINA DAYANIKLI HALAT MERDİVENLER BULUNDURULMASI ZORUNLU OLMALI BU OTELDE BULUNSAYDI EN AZINDAN HER KATTA BİLE OLSAYDI CAN KAYBI YAŞANMAYACAKTI HALATIN KAPLADIĞI ALAN BİR METRE KÜP BİLE DEĞİL BUGÜNKİ MALİYETİ 7 BİN TL OTELİN GÜNLÜK GELİRİ 1.5 MİLYON

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Modern ve sağlıklı vede güven verici yapılar yerine sadece şaşalı Osmanlı dönemini anımsatan içi dışı ahşap saray görünümlü bir yapılaşma hakim oldu inşaat sektörümüze..üstüne üstlük birde olabilecek bu gibi acı olayları önleyecek tedbirlerinde alınmayışı bu çok acı durumun ortaya çıkmasına sebep oldu..bu tip yapılar mangalda çıra gibi yanmaya hazırdır..bu cahillikten kurtulmamız gerekiyor..

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Haber YorumlarıKim kimse:

İsmin önüne hacı eklenmesi ne ya dini kalkanı kullanmak içinmi?

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