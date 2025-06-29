Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı

Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılay Caddesi'nde akşam saatlerinde park halinde bulunan A.S.'ye ait otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede görevli olan bekçiler de itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLAMIŞ

Yangın haberini alır almaz otomobilinin başına gelen araç sahibi kadın şok geçirirken, eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek evi terk ettiğini ve eşinin kendisine otomobili yakacağı yönünde mesaj attığını belirtti. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, kadının kocası B.S.'yi gözaltına aldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Otomobili kundaklama anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde elinde plastik malzemelerle otomobilin bulunduğu yere gelen B.S.'nin, otomobili kundakladığı ve sonrasında bölgeden ayrıldığı anlar yer aldı.