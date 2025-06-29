Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı

Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
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Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, boşanmak isteyen karısının aracını ateşe vererek yaktı. Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan koca gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılay Caddesi'nde akşam saatlerinde park halinde bulunan A.S.'ye ait otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede görevli olan bekçiler de itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı

EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLAMIŞ

Yangın haberini alır almaz otomobilinin başına gelen araç sahibi kadın şok geçirirken, eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek evi terk ettiğini ve eşinin kendisine otomobili yakacağı yönünde mesaj attığını belirtti. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, kadının kocası B.S.'yi gözaltına aldı.

Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Otomobili kundaklama anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde elinde plastik malzemelerle otomobilin bulunduğu yere gelen B.S.'nin, otomobili kundakladığı ve sonrasında bölgeden ayrıldığı anlar yer aldı.

Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Yeni kuşak da tanıdığım ne kadar efendi genç varsa bekar, nerde züppe serseri ya evli ya da kız arkadaşı var..Aferim kızlar böyle devam

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