Boşanma davasından önce evi ateşe verdi: Yetimleri içeride kaldı, kurtarın!

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi 56. Sokak'taki 6 katlı binada dün saat 22.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Bodrum kattaki daireden yoğun duman yükselince bina sakinleri 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

"YETİMLERİ İÇERİDE KALDI!"

Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, bir kadının "Yetimleri içeride kaldı. Onları kurtarın." dediği duyuldu. Mahsur kalanlar kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta müdahale edildi.

43 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangını eşi ile boşanma davası olan Zafer A'nın çıkardığı belirlendi. Zafer A'nın "Hırsızlık", "Mala zarar verme", "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve "Uyuşturucu kullanmak" gibi suçlardan 43 kaydı olduğu ortaya çıktı.

EVİ ATEŞE VERİP MESAJ ATTI

Ev hapisteki Zafer A'nın eşi dışarıda olduğu sırada evi ateş verip, ardından "Evi yaktım" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Evi ateşe verdikten sonra kamyonetiyle kaçmaya çalışan Zafer A, olay yerine 500 metre mesafedeki Harput Dere Caddesi'nde elinde çakmakla yakalandı. Ayşe A. eşinden şikayetçi olurken, çiftin bugün duruşması olduğu öğrenildi. Ayşe A'nın 32 yıldır evli oldukları, çiftin 3 çocuğu olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.