Yangında küle dönen otel, diş hekimi çift ve iki çocuğuna mezar oldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 76 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı.

BİR AİLE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da diş hekimi olarak görev yapan 48 yaşındaki Erhan Tüzgiray'ın kendisi gibi diş hekimi olan 41 yaşındaki eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray, çocukları 11 yaşındaki Defne Tüzgiray ve 8 yaşındaki Demir Tüzgiray yangında hayatını kaybetti.

SÖMESTİR TATİLİ İÇİN GİTMİŞLER

Ailenin sömestir tatili için yangından 2 gün önce otele gittikleri öğrenildi. 4 kişilik Tüzgiray ailesinin cenazeleri yakınları tarafından alındıktan sonra Ankara'ya getirildi.

CENAZELERİ BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazeler 23 Ocak Perşembe günü Yasemen Boncuk Tüzgiray'ın memleketi Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Bademli Mezarlığı'nda defnedilecek.