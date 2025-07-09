Kartalkaya davasında 3. gün! Sanık savunmaları alınıyor

Türkiye'yi derinden sarsan Grand Kartal Otel yangınının üzerinden aylar geçmesine rağmen acılar tazeliğini koruyor. Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak tarihinde yaşanan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Facianın ardından açılan davada, 19'u tutuklu toplam 32 sanık hakim karşısına çıkıyor. Yoğun katılımın gerçekleştiği duruşma için Bolu Adliyesi'nin yetersizliği sebebiyle günler öncesinden Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu hazırlanmıştı.

3'ÜNCÜ GÜN BAŞLADI

Dört tarafının bariyerlerle kapatıldığı spor salonuna, davanın üçüncü gününde de katılımcılar geniş güvenlik önlemleri ile alındı. Sanıkların salona alınmasının ardından duruşmanın üçüncü günü başladı. Öte yandan, duruşmanın ilk iki gününde toplam 17 sanığın savunması alınmıştı.

İLK GÜN 9 SANIK SAVUNMA YAPTI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden altyapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da başladı. Duruşmanın ilk gününde; Gazelle Otel Resort Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., aynı şirketin yetkilisi tutuksuz sanık Ali A., teknik personeller tutuksuz sanık Bayram Ü., tutuklu Tahsin Pekcan, tutuklu Hüseyin Özer ile Bolu İl Özer İdaresi Genel Sekreteri tutuklu Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Bünyamin Bal ve İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu Yeliz Erdoğan, savunma yaptı.

2'NCİ GÜN 8 SANIK SAVUNMA YAPTI

Duruşmanın 2'nci günü olan 8 Temmuz'da tutuklu sanık Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, Grand Kartal Otel muhasebe çalışanı tutuklu sanık Cemal Özer, Gazelle Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, otelin gaz sistemini kontrol edip bakımını yapan tutuksuz sanık Doğan A., gaz tesisatı teknik servisi sorumlusu tutuklu sanık Muharrem Şen, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tutuklu sanık Ece Kayacan, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tutuksuz sanık Kübra D., Grand Kartal A.Ş.'nin Genel Müdürü tutuklu sanık Emir Aras, savunma yaptı.

BÖLGEDEKİ KALABALIK AZALDI

2'nci gününde saat 22.00'de sona eren duruşmanın görülmesine, bu sabah 09.00'da yeniden başladı. Duruşma salonuna; sanıklar, hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri, yangından sağ kurtulanlar ve avukatlar alındı. İlk 2 güne göre bugün bölgedeki kalabalığın azaldığı görüldü. Davaya katılacak olanlar, polis kontrol noktasından geçirildikten sonra alana alındı.

"GRANT KARTAL OTEL'DE İMZA YETKİM YOKTUR"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre; Gazelle Otel muhasebe müdür yardımcısı sanık Mehmet Salun'un savınması alındı. Sanık kürsüsüne gelen Salun hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme Başkanı: Hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapacak mısın?

Sanık Mehmet Salun: Yapacağım. Otelin 10. katında kalıyordum. Duman gelmesi üzerine uyandım. Odadan çıkma şansım yoktu. Kapının altına havlu koyduk. Yaklaşık bir saat sonra itfaiye gelip bizi kurtardı. Ben Gazelle Otel'de muhasebeciyim, bazen Grand Kartal Otel'de de çalıştım. Orada kimseye emir verme yetkim yoktu. Depo işleriyle ilgilenirim. İmza yetkim yoktur.

Mahkeme Başkanı: Otelin elektrik sorumluları kim?

Sanık Mehmet Salun: Otelden Emir Aras sorumludur. Bayrak ve Tahsin'i ara ara görüyordum. Asıl elektrik sorumlusu Hüseyin Özer'dir.

Mahkeme Başkanı: İl Özel İdaresi denetim yapmış, raporda senin imzan var.

Sanık Mehmet Salun: Otele geldiklerinde yetkili kimse yoktu. Bu yüzden ben imzaladım.

Mahkeme Başkanı: Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatı yapıldı mı?

Sanık Mehmet Salun: Son zamanlarda yapılmadı.

"ACİL MÜDAHALE EKİBİNDE İMZAM OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Mahkeme Başkanı: Acil müdahale ekibinde senin imzan var.

Sanık Mehmet Salun: Hatırlayamıyorum.

Mahkeme Başkanı: WhatsApp grubuna eksikliklerle ilgili paylaşımlar yapılmış. Emir Aras'ın attığı mesajlar var mıydı?

Sanık Mehmet Salun: Hayır. Benim dahil olduğum gruplarda paylaşılmadı. Eksikliklerden haberim yok. Üzerime atılan suçlamaları reddediyorum.

Mahkeme Başkanı: Kadir Özdemir, "Mehmet Salun üzerinden işleri yürütürdüm" dedi. Ne diyorsun?

Sanık Mehmet Salun: Kadir Özdemir'den talimat aldığım doğrudur.

Mahkeme Başkanı: Ahmet Demir, Grand Kartal Otel'e karışır mı?

Sanık Mehmet Salun: Hiçbir şekilde karışmaz.

Mahkeme Başkanı: Denetimlerde yer aldın mı?

Sanık Mehmet Salun: Hayır.

MEHMET SALUN'A ÇAPRAZ SORGU

Mahkeme başkanı, mağdur vekilleri ve sanık avukatlarının sorularını yanıtlayan Salun, birçok konuda bilgisinin olmadığını savundu.

Mahkeme Başkanı: Turizm denetçi firmasını sen mi gezdirdin?

Sanık Mehmet Salun: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Belgede senin imzan var.

Sanık Mehmet Salun: Başkanım, belgeleri ben imzalamadım.

Mahkeme Başkanı: Sen karşılamadın mı?

Sanık Mehmet Salun: Ben sadece karşıladım.

Mağdur Avukatı: Emir Aras, Turizm Bakanlığı'ndan gelen denetçilere sizin ilgilendiğinizi söyledi.

Sanık Mehmet Salun: Evrak isterlerse gidiyordum, o kadar.

Mağdur Avukatı: Acil müdahale ekibi listesini kim hazırladı?

Sanık Mehmet Salun: Bilgim yok.

Mağdur Avukatı: İş güvenliği ödemesi yaptınız mı?

Sanık Mehmet Salun: Yakın zamanda yapılmadığını gördüm.

Sanık Avukatı: İtfaiye raporuna göre, Kadir Özdemir eksiklikleri kendisi giderebilir mi?

Sanık Mehmet Salun: Yönetimden izin almadan gideremez.

Sanık Avukatı: Bakanlık denetimlerine kim katılır?

Sanık Mehmet Salun: Emir Aras.

Sanık Avukatı: Gazelle Otel'de iş güvenliği uzmanı var mı?

Sanık Mehmet Salun: Var.

Sanık Avukatı: Grand Kartal Otel'de var mı?

Sanık Mehmet Salun: Yok.

Sanık Avukatı: Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi sırasında "Elinde belgesi olan varsa atsın" dediniz mi? Neden?

Sanık Mehmet Salun: Evet, dedim. Emir Aras denetim için belgeli personel istedi.

Sanık Avukatı: Emir Aras dün "Çalışanlarım eksiklikleri giderme yetkisine sahiptir" dedi. Bu doğru mu?

Sanık Mehmet Salun: Bizim öyle bir yetkimiz yok.

Sanık Avukatı: İl Özel İdaresi denetiminde nelere bakıldı?

Sanık Mehmet Salun: Deterjan gibi temizlik malzemelerine bakıldı.