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Yangında ölen genç aşçıyla ilgili kahreden detay

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Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden genç aşçı Eslem Uyanık'ın yılbaşı öncesi işe başladığı öğrenildi. Uyanık'ın cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden 76 kişiden biri olan 27 yaşındaki aşçı Eslem Uyanık'la ilgili kahreden detay ortaya çıktı.

Yangında ölen genç aşçıyla ilgili kahreden detay

YILBAŞINDAN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Eslem Uyanık'ın yılbaşı öncesi, yangının çıktığı otelde aşçı olarak göreve başladığı öğrenildi. Yangın sırasında Uyanık'ın otelin 12'nci katında olduğu belirtildi. Uyanık'ın Mutfak Sanatları Akademisi'nde aşçılık eğitimi aldığı, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere birçok seçkin restoranda çalıştığı bildirildi. Uyanık'ın en büyük başarısının ise dry age balık konseptiyle adını dünyaya duyurması olduğu ve Chef de Partie (Soğuk İstasyon Şefi) olarak görev yaptığı Amavi Alaçatı'nın, bu yıl Michelin rehberine giren restoranlar arasında yer aldığı öğrenildi.

Yangında ölen genç aşçıyla ilgili kahreden detay

CENAZESİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Uyanık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Uyanık için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Eslem Uyanık'ın annesi Hatice, üniversite arkadaşları ile restoranda birlikte çalıştığı arkadaşları katıldı. Namazın ardından Eslem Uyanık, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Yangında ölen genç aşçıyla ilgili kahreden detay
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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