Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı
Bolu'da gece yarısı alevlerin sardığı otel 10 kişiye mezar olurken yaşanan can pazarı sırasında yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken yine görüntülerde mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
OTELDE 234 KİŞİ KONAKLIYORDU
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK AŞAĞI ATLADI
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti.
KORKU İÇİNDE YARDIM İSTEDİLER
Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.