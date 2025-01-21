Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor

Vali Aydın otel yangınıyla ilgili kahreden detayı paylaştı
Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj

Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da gece yarısı alevlerin sardığı otel 10 kişiye mezar olurken yaşanan can pazarı sırasında yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken yine görüntülerde mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

OTELDE 234 KİŞİ KONAKLIYORDU

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı

ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK AŞAĞI ATLADI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti.

Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı

KORKU İÇİNDE YARDIM İSTEDİLER

Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Mauro Icardi'den yeni aşkıyla paylaşım!
img

Gözaltına alınan Ümit Özdağ İstanbul Emniyeti'nde
img

Pelin Karahan'ın başı ev sahibiyle dertte!
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısezgin sucin:

İşte yangın merdivenin olmaması çok kötü bir şey böyle otellerden uzak durun yardım merdiveni yok bir emniyeti yok

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Diğer otellerdekiler kalkıp pencerenin altına battaniye açabilirdi bir sürü olanak vardı ama sadece izlemişler

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıORTAYA KARIŞIK:

Bu olay tamamen ordaki valiligin belediyenin itfaiyenin suçu ! Bu otel nasıl denetlenmez ? Nasıl itfaiye raporu verilir ? Nasıl ruhsat verilir ? Yangına karşı nasıl hiç önlem alinmaz ? Restaurant katında çıkan yangın restauranti yakması lazım sadece dünyanın parasını kazanıyor bu ocları spring hattı niye yok. Firestop malzemeler niye kullanılmamış. Niye bunlar denetlenmemis.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Çok geçmiş olsun Kundak olabilir şüphesi icindeyim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Önce boğdu sonra üzerine benzin döküp yaktı! TikTok fenomeni, sevgilisine dehşeti yaşattı

Önce boğdu sonra üzerine benzin döküp yaktı!
Nijerya'da Lassa Ateşi salgını: 10 kişi hayatını kaybetti

Salgın hızla yayılıyor: 1 haftada 10 kişi öldü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.