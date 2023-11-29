Anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılı halde bulunmuştu! Şüpheler eski eş üzerinde yoğunlaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birkaç gün önce ortadan kaybolan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın cansız bedenleri Tavşanburnu yolunun kenarında çarşafa sarılı halde bulundu. Aralarında yaklaşık 3 metre mesafe bulunan cesetler ön otopsi için Adli Tıp'a gönderilirken, polisin çifte cinayetle ilgili şüphelerinin kadının eski eşi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Yabancı uyruklu eski eşin, cinayetten sonra yurt dışına çıktığı tahmin ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan Rus anne ve kızının cesetleri sarp arazide bulundu. Cinayetle ilgili olarak eski eş üzerinde şüpheler yoğunlaşıyor.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE ORTADAN KAYBOLDULAR

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da yaşamını sürdüren ve emlakçılık yaptığı öğrenilen Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova, birkaç gün önce ortadan kayboldu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT ETTİLER

Anne ve kızına ulaşamayıp kayıp başvurusunda bulunan yakınları dün ikilinin Konacık Mahallesi'nde yaşadığı siteye gitti. Eve girdiklerinde koltuğun üzerinde kan gören yakınları, anne ve kızının öldürülmüş olabileceğinden şüphelenerek, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeniden müracaat etti.

ÇARŞAFA SARILMIŞ 2 CESET BULUNDU

Ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemenin ardından evden çıkan bir aracın izi takip edildi. Aracın gittiği İçmeler mevkiinde Tavşanburnu yolu civarında aramalar yoğunlaştırıldı. Araştırmaların sonucunda yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılmış 2 adet cesetle karşılaşıldı.

ÖN OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖNDERDİLER

Aralarında yaklaşık 3 metre mesafe bulunan cesetler, Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Cesetler, ön otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELER ESKİ EŞ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Öte yandan, çifte cinayetle ilgili kadının eski eşi üzerinde şüphelerin yoğunlaştığı öğrenildi. Yabancı uyruklu eski eşin, cinayetten sonra yurt dışına çıktığı tahmin ediliyor.