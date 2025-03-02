Bozüyük'te tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te Bozüyük- Eskişehir kara yolunun 20'nci kilometresi Poyra rampası mevkiinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 RAK 36 dorse plakalı tır, 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada tırın çekici kabininin dorseden tamamen ayrıldığı görüldü.

11 KİŞİ YARALANDI

Çarpma sonucunda tır şoförü ve otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir ve Bozüyük'te bulunan hastanelere kaldırdı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafiğe kapandı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOLCUMUZ YOK"

Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Özellikle bütün yolcularımıza geçmiş olsun. Bugün 12.05 sıralarında Eskişehir'e giden bir yolcu otobüsümüze arkadan gelen bir tırın çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre yolcu otobüsünden bir yolcu yanlış binmiş, onu indirmek amacıyla durmayla tır arkadan vurmasıyla kaza meydana geldi. Bütün ekiplerimiz zamanında ve saatinde ulaştılar. Çok şükür ki bir can kaybımız yok. Hastanede yaralı olan yolcularımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. TIR şoförümüz ve 10 yolcumuz yaralı. Toplam 11 yaralımız var. Hayati tehlikesi olan bir yolcumuz yok" dedi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.