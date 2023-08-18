Beyoğlu'nda Taksici Tarafından Dövülen Adam Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda evine gitmek için durdurmak istediği taksinin şoförü tarafından kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam, çıkan kavgada taksici tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı taksici ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu'nda evine gitmek için durdurmak istediği taksinin şoförü tarafından kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam, çıkan kavgada taksici tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı taksici ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 11 yıl önce ailesiyle birlikte yurda gelen 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra bir gece kulübünde bodyguardlık yapmaya başladı. Bu süre içerisinde ikamet izninin süresi dolan adam, ülkesi Fas'a döndü. Yaklaşık 3 ay sonra geri gelen adam, ikamet iznine başvurarak sonucunu beklemeye başladı.

Kısa mesafe diyerek almadığı adamı dövdü

Bu süre zarfında adam olay günü arkadaşlarını ziyaret etmek için eskiden çalıştığı gece kulübüne gitti. Sabah saatlerinde kulüpten çıkan Doumane, Şişli Mecidiyeköy'deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Taksici iddiaya göre adamı, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile adam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü olayda, taksici adamı iterek yere düşürdü. Yerden kalkan adam, taksicinin üstüne yürüyerek kavgayı sürdürdü. Devam eden kavgada taksici, attığı yumrukla Doumane'yi bir kez daha yere düşürdü. Başını asfalta çarpan adam olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Başını yere çarpıp beyin kanaması geçirdi

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Jamal Doumane'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Burada müdahalesine devam edilen adamın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Adam ardından ambulansla Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan adamın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Gece saatlerinde ise hayati fonksiyonları duran adamın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

"Beyin ölümü gerçekleşti, ziyaret ettiğimde gördüm ki eşim bitti"

Olayla ilgili konuşan adamın eşi Fatima Krib, "Eşim Taksim'de bir taksi durduruyor ve taksici ile aralarında tartışma yaşanıyor. Kısa mesafe olduğu söyleyerek onu almak istemiyor. Daha sonra aralarında tartışma çıkıyor ve eşim kapıyı sertçe vurarak taksiden iniyor. Taksici de sinirlenerek eşime yumruk arıyor. Darbenin etkisiyle eşim yere düşüyor ve kafasını kaldırıma vuruyor. Ardından çevredekiler ambulansa haber veriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Beni tanımadığım bir numara aradı ve 'eşinizi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüyoruz' dedi. İlk müdahalenin ardından yoğun bakımda yer olmadığı için ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu çok ağır. Sürekli kalbi duruyor, yarım saatten fazla kalbi durdu. Beyin ölümü gerçekleşti. Ben ziyaret ettiğimde gördüm ki eşim bitti. Ben Türkiye devletine güveniyorum, eşim için adalet istiyorum" dedi.

Beyoğlu Asayiş polisi kaçan taksiciyi yakaladı

Yaşananların ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda adamı döverek beyin ölümüne sebep olan taksicinin Doğan G. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kullandığı taksinin plakasının da 34 TAV 28 olduğunu belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Doğan G.'yi Balo Sokak'ta kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı.

Taksici ev hapsi cezasına çarptırıldı

Gözaltına alınan Doğan G., ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada adamı dövdüğünü itiraf eden ve yaşananları anlatan Doğan G. "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL