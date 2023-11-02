Korsan taksiciyi gasp edip parasını alan adam Taksim'de "Ben Robin Hood'um" diyerek önüne gelene dağıttı

Beyoğlu'nda 3 şahıs korsan taksicilik yapan adamı silah zoruyla alıkoydu. Adama silah doğrultup telefonunu çalan hırsız, internet bankacılığından da 15 bin lirasını gasp etti. Şahıslardan biri ardından gasp ettiği paraları Taksim'de "Ben Robin Hood'um" diyerek önüne gelene dağıttı. Yaşanan ilginç olay kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı şahıs savcılık talimatıyla akıl hastanesine yatırıldı.

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre korsan taksicilik yapan Nurullah K. olay günü Küçükçekmece'den aracına 3 kişi aldı. Şahıslardan biri araca biner binmez Nurullah K.'ya silah doğrultarak "biz ne istersek onu yapacaksın, yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti. Ardından şahıslardan biri Sefaköy'de inerken, Nurullah K. kendisini alıkoyan 2 şahısla birlikte Taksim'e doğru yola koyuldu. O esnada Nurullah K.'nın bacağına silah dayayarak gasp ettiği cep telefonundan mobil bankacılığına girip, hesapta bulunan 15 bin lirayı kendi hesabına aktardı.

"Ben Robin Hood'um" diyerek paraları dağıttı

Aracı Taksim'de otoparka park eden ettiren şahıslar, alıkoydukları Nurullah K. ile birlikte ATM'ye gidip gasp ettiği parayı çekti. Şahıslar ardından parayı cadde üzerinde önüne gelene "Ben Robin Hood'um" diyerek dağıttı. Yaklaşık 9 bin lirayı bu şekilde caddedeki esnafa dağıtan şahsın yanından kurtulan Nurullah K. gördüğü polislerden yardım istedi. O arada da şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan ilginç anları ise kameralara yansıdı.

"'Al bu parayı, garibanlara dağıt. Ben Robin Hood'um' demiş"

Olayla ilgili konuşan Engin Acur, "Arkadaşımın yanına bir adam gelmiş ve 200 TL vermiş. 'Al bu parayı, garibanlara dağıt. Ben Robin Hood'um' demiş. Ardından parayı dağıta dağıta yürümeye devam etmiş. Galiba bir gasp olayı olmuş. Zaten kendisinin tipi biraz değişikti. Robin Hood, zaten zenginden alıp fakire dağıtıyor. Bu da öyle bir şeyler yapmış. Tabii ki duyunca şaşırdık. Neden böyle bir şey yaparsın? Çok değişik" dedi.

"Kimsenin ekmeğini gasp etmek doğru bir tutum değil"

Olayla ilgili konuşan esnaf Mahmut Karapınar, "Birisi bana 200 TL bıraktı. Bu parayı 'Hayrına birisine verebilir misin?' dedi. Vereceğimi söyleyerek adama söz verdim. O para hala cüzdanımda duruyor. Gerçek ihtiyaç sahibi olan birisini arıyorum. Bulursam parayı vereceğim. Ben parayı birisinin hayrına vesile olsun diye aldım. Cüzdanımın bir köşesine koydum, hala bekliyor. İşin aslını bilmiyorum. Allah ıslah etsin. Ne olursa olsun, kimsenin ekmeğini gasp etmek doğru bir tutum değil" dedi.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Nurullah K.'nın aracının yanına giderek içinde arama yaptı. Aracın sağ ön koltuğundaki tabancaya el koyan polis daha sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Onlarca saatlik görüntü izleyen polis, şüphelilerin 5 adet suç kaydı bulunan Yiğit E. (18) ve Murat A. (18) ile Emir A. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Yiğit E. Küçükçekmece'de kıskıvrak yakalandı.

Robin Hood gaspçı akıl hastanesinde

Gözaltına alınan Yiğit E. emniyete götürülerek burada ifadesi alındı. Paraları dağıtmak için gasp ettiğini ve kendisini Robin Hood olarak kabullendiğini söyleyen Yiğit E. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak akıl hastanesine yatırıldı. - İSTANBUL