Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir evin balkonundaki 2 şahıs, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin eve düzenlediği baskında 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde 2 şahıs, bir evin balkonunda uyuşturucu madde kullandı.
O ANLAR KAMERADA
Çevredekilere aldırmayan şahısların uyuşturucu kullandığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.
GÖRÜNTÜLER EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenledi.
1 GÖZALTI
Uyuşturucu kullandığı belirlenen G.T. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. G.T.'nin daha önce de birden çok suç kaydının olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa