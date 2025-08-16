Beylikdüzü'nde evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada: 1 gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evin balkonundaki 2 şahıs, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin eve düzenlediği baskında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde 2 şahıs, bir evin balkonunda uyuşturucu madde kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekilere aldırmayan şahısların uyuşturucu kullandığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

GÖRÜNTÜLER EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenledi.

1 GÖZALTI

Uyuşturucu kullandığı belirlenen G.T. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. G.T.'nin daha önce de birden çok suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman

Emre Belözoğlu: Benim gönlümün efendisi o hocadır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı

Yaptığı rezilliği utanmadan sosyal medyadan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.