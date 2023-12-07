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Beylikdüzü'nde Arkadaşlarını Döven Kızlar O Anları Kaydetti

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Beylikdüzü'nde gezmeye çıktıkları arkadaşlarını restoran tuvaletinde döven 3 kız, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

BEYLİKDÜZÜ'nde 'Gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardıkları arkadaşlarını, gittikleri restoranın tuvaletinde darbeden 3 kız, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını 'Gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardı. Bir restorana giden 4 kız, bir süre sonra tuvalete gitti. Kızlardan biri, A.K.'ya, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş A.K.'yı tekme tokat döverken yanlarında bulunan diğer arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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