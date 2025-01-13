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DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

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İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edildi. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrası Beşiktaş Belediye binası önünde polis ekipleri görevlendirildi. Belediye önü bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

İSTANBUL'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrası Beşiktaş Belediye binası önüne polis ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Beşiktaş Belediyesi önüne polis ekipleri sevk edildi. Belediye önü bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye personeli kimlik kartları göstererek içeriye giriyor.

Beşiktaş Belediyesi önünde güvenlik önlemi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
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