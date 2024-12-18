Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu

Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da bir adamın iki yıl önce dünyaevine girdiği Tunus uyruklu eşi, evliliğin beşinci ayında "Ağabeyimin düğününe gideceğim" diyerek memleketine gitti. O günden bu yana sırra kadem basan Tunus uyruklu eşinden haber alamayan adam, "Baktım altınlar da gitmiş. Altınlar gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak iki yıl oldu. İki senedir çaresiz bekliyorum" dedi.

Trabzon'da özel sektörde çalışan Emre Değirmenci (40), 2022 yılında bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne (33) ile evlendi. Evliliğin beşinci ayında "Ağabeyimin düğününe gideceğim" diyerek memleketine giden Bouzaıne, sırra kadem bastı. Eşinin düğünde takılan altınlarla beraber gittiğini fark eden Değimenci, eşi ailesiyle irtibat kuramadı. Boşanmak için mahkemeye başvuran adam yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alamayınca iki yıldır boşanamadı.

Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti

"BAKTIM ALTINLAR DA GİTMİŞ"

Evliliğin resmi olarak devam etmesinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirten Değirmenci, "2022'de birbirimizi gördük, beğendik. 1,5 ay sonra annemle Tunus'a gittik. Orada kına gecesi yaptık ve ailesinden istedik. Sonra Trabzon'a geldik, nikah ve ardından da düğün yaptık. beş ay sonra memleketinde ağabeyinin düğünü olduğunu söyledi ve gitti. Gittikten biraz zaman geçtikten sonra irtibatımız kesildi. Baktım altınlar da gitmiş. Altınlar gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak iki yıl oldu. Bazı hukuki prosedürleri aşamayarak boşanamadık." dedi.

"NİKAHLI YAŞAMAK ZOR"

Dava sürecinde yabancı evliliklerde tebligat gittiğini ancak karşı ülke tebligata cevap vermediği sürece mahkemenin görülmediğini anlatan Değirmenci, "Böylece boşanma gerçekleşmiyor. Bu durumda 15 yıldır bekleyenler bile var. Etrafımda benim gibi mağdurların olduğunu da öğrendim. Hayat devam ediyor sonuçta. Nikahlı yaşamak zor. Biriyle evleneceksen nikahlı olman sıkıntı, mal varlığın varsa o da sıkıntı. Öldüğünde karşı tarafa kalıyor sonuçta onunla nikahlı gözüküyorsun." diye konuştu.

Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti

"ANNESİ 3 BİN DOLAR İSTEDİ"

Maddi ve manevi zarara uğradığı anlatan Emre Değirmenci, "Psikolojik sıkıntılarım oldu tabii. Süreç zor. Oraya da gittik, şikayetçi olalım derken nerdeyse suçlu duruma düşüyorduk. Aileyle irtibatımız oldu. Annesi 'Bu iş bitmiştir' dedi. 3 bin dolar istedi. 'Olan oldu ne yapalım, verelim, kurtulalım' dedik ama bir müddet sonra ailesi de telefonlara bakmadı." şeklinde konuştu.

"İKİ SENEDİR ÇARESİZ BEKLİYORUM"

Değirmenci, "Ben de iki senedir çaresiz bekliyorum. Bu nikah, bana ayak bağı oldu. Hayat devam ediyor. Evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama boşanamadığım için önüme bakamıyorum. Yetkililerden bu sürece Allah rızası için müdahil olmalarını, bu duruma el atmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
img

Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
img

Küs olduğu kızı usta sanatçı ile ilgili bakın ne dedi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Tunus halkı namusludur örf adet sahibidir biraz da kusuru kendinde ara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKanarya:

Git Tunus'a orada boşan Türkiye de erkekler ölene kadar nafaka veya her yıl nafaka artış davaları ile avukat ve mahkeme ücretleri yada nafaka hapisleri gibi zulümleri ölene kadar ömür boyu yaşarsın. Yeniden evlenmek bile bu durumu sonlandırmaz. Nererede yaşadığını bilmedigin Eski eşinin sigortasız çalıştığını veya sevgilisi ile yaşadığını kanıtlamak da imkansız. Ya boşanma yada Tunusta boşan bu ülkede ömür boyu nafaka borcu ve nice zulümler var. Büyük geçmiş olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
Ziyech'ten Okan Buruk ve Galatasaray'a ağza alınmayacak sözler
Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çekip yayınladılar
"Çekmeyin" dediği yerini çekip yayınladılar

Son Dakika Haberleri

Üç aylarda oruç tutulur mu? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün ve hangi güne denk geliyor? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izleme linki! Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı CANLI HD, şifresiz izle! Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef'te ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? 19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.