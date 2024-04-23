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Berber, tıraş sırasında dili boğazına kaçan kişiyi kurtardı

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Bursa'da bir berber, tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan bir kişiyi kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan anları anlatan berber, müşterisinin dilini çıkararak nefes almasını sağladı. Müşteri tedaviyi kabul etmeyip tıraşa devam etti.

Bursa'da tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan kişiyi berberi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken tıraşa devam eden kahraman berber o anları anlattı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için berbere gelen vatandaş sakal tıraşı esnasında dilini boğazına kaçırarak nefes alamamaya başladı. Müşterisinin nefesinin kesilerek baygın hale geldiğini anlayan Muhammet Bayraktar (50), elini müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkardı.

Tedaviyi kabul etmeyip tıraşa devam ettiler

Daha sonra müşterisine su veren Bayraktar, müşterisinin "İyiyim" demesi üzerine tıraşına kaldığı yerden devam etti. O anları anlatan Bayraktar, "Tıraş yapma aşamasına geldim. O arada müşterimin rengi morarmaya başladı. Sesi de çıkmayınca hemen ağzını açmaya çalıştım. Parmağımı dişlerinin arasından ağzına soktum. Dili geriye doğru kabarmıştı. Bu yüzden de nefes alamıyordu. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da tedaviyi kabul etmeyince ben de tıraşıma kaldığım yerden devam ettim. Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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