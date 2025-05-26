Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
İstanbul Bayrampaşa'da kimliği belirsiz bir kişi, kapalı pazar alanının havalandırmasına biber gazı sıktı. Gazın pazara yayılmasıyla esnaf ve vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçtığı anlar kameraya yansırken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, İSPARK Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'nda yer alan kapalı pazar alanın havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı.
ESNAF VE VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Sıkılan gaz kısa sürede tüm pazar alanına yayıldı. Gazdan etkilenen esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar panikle sokağa döküldü.
POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazın etkisini kaybetmesiyle vatandaşlar ve esnaf tekrar pazar alanına dönerken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, biber gazından etkilenen esnaf ve vatandaşların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.