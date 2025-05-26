Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı

Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
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İstanbul Bayrampaşa'da kimliği belirsiz bir kişi, kapalı pazar alanının havalandırmasına biber gazı sıktı. Gazın pazara yayılmasıyla esnaf ve vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçtığı anlar kameraya yansırken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, İSPARK Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'nda yer alan kapalı pazar alanın havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı.

Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı

ESNAF VE VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sıkılan gaz kısa sürede tüm pazar alanına yayıldı. Gazdan etkilenen esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazın etkisini kaybetmesiyle vatandaşlar ve esnaf tekrar pazar alanına dönerken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, biber gazından etkilenen esnaf ve vatandaşların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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