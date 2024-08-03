Bayrampaşa'da Kardeş Kavgası: Otobüs Şoförü Ağabeyini Silahla Vurdu

İstanbul Bayrampaşa'da alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Raif Tamer, uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi Tamer'i direksiyon başındayken silahla vurup yaraladı. Saldırgan kardeş, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Tekirdağ'da yakalandı.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kardeşler Rahmi Tamer (43) ile Raif Tamer (40) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ABİSİNİ DİREKSİYON BAŞINDA VURDU

Raif Tamer, bu sabah saatlerinde uluslararası otobüs şoförlüğü yapan abisi Rahmi Tamer'in kullandığı otobüsün önünü kesti. Raif Tamer belinden çıkardığı silahla abisi Rahmi Tamer'i vurdu. Araca kurşun yağdıran kardeş, daha sonra olay yerinden kaçtı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Silah seslerinin duyulması üzerine panik yaşayan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri ağabey Rahmi Tamer'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Rahmi Tamer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BULGARİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Abisini vurduktan sonra kaçan kardeş Rahmi Tamer ise önce Tekirdağ'a oradan da Bulgaristan'a kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.