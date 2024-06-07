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Ankara'yı sağanak yağış esir aldı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

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Ankara'nın birçok bölgesinde yapılan uyarıların ardından etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışta bazı iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Yollar göle dönerken, vatandaşlar, "Rezaleti görüyor musunuz? İki damla yağmur yağıyor geçemiyoruz. Her zaman böyle. Niye bizim alt yapımız böyle? İlgililere duyurulur. Millet perişan." sözleriyle isyan etti.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. İş yerlerini su basarken, yollar göle döndü.

BAŞKENTİ SAĞANAK YAĞIŞ ESİR ALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulmasının ardından sağanak yağış Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Ankara'yı sağanak yağış esir aldı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın etkisini arttırmasının ardından Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana gelen su baskınları, trafikte aksamalara neden oldu. Yıldızevleri Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı dükkanlarda su baskınları maddi hasara yol açarken, yağmur suları dükkan camlarını kırarak dükkanın içerisine girdi.

Ankara'yı sağanak yağış esir aldı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

"REZALETİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Başkentin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı. Yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağa yolcu durağında yakalanan vatandaşlar ise dolu otobüslere binmekte güçlük çekti. Bastıran sağanak sonrası Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Kalaba Kent Meydanının göle dönmesini eleştiren bir vatandaş, "Buna bir çözüm bulsunlar. Rezaleti görüyor musunuz? Perişan olduk hepimiz. Bir yere gidemiyoruz. Sınava yetişmem lazım" dedi.

Ankara'yı sağanak yağış esir aldı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

"HER ZAMAN BÖYLE"

Alt yapı yetersizliğine vurgu yapan bir vatandaş ise, "İki damla yağmur yağıyor geçemiyoruz. Her zaman böyle. Niye bizim alt yapımız böyle? İlgililere duyurulur. Millet perişan. Belediyeler baksın alt yapıya" ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanağın gecenin geç saatlerine kadar devam etmesini beklendiğini duyurdu.

Ankara'yı sağanak yağış esir aldı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Ankara'yı sağanak yağış esir aldı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Ankara'yı sağanak yağış esir aldı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Damla Yağmur Ankara Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Malatyam44:

nerde bu yavaş geliyor mu yavaş yavaş haaaa haaa

34
28
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Sinan Bulduk:

Mansur yavaaaŞşşşş

24
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YILDIRAY YILDIRIM:

dinazorlara para yatırmaktan alt yapıpa para bulamamış jelibon fatihi

26
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Ünsal Erol:

Şimdiki paraları ne yapmış ki hala yapılmamış al birini vur ötekini

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ülker kaya:

Ankara’da deniz yok diyenler utansın. :)))

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uLuBeY null:

Doğma büyüme Ankara'lıyım. Artık memlekete de normal yağmur yağmıyor arkadaş. Her yağdığında bir yerleri sel alıyor.

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