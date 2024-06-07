Ankara'yı sağanak yağış esir aldı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. İş yerlerini su basarken, yollar göle döndü.

BAŞKENTİ SAĞANAK YAĞIŞ ESİR ALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulmasının ardından sağanak yağış Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın etkisini arttırmasının ardından Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana gelen su baskınları, trafikte aksamalara neden oldu. Yıldızevleri Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı dükkanlarda su baskınları maddi hasara yol açarken, yağmur suları dükkan camlarını kırarak dükkanın içerisine girdi.

"REZALETİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Başkentin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı. Yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağa yolcu durağında yakalanan vatandaşlar ise dolu otobüslere binmekte güçlük çekti. Bastıran sağanak sonrası Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Kalaba Kent Meydanının göle dönmesini eleştiren bir vatandaş, "Buna bir çözüm bulsunlar. Rezaleti görüyor musunuz? Perişan olduk hepimiz. Bir yere gidemiyoruz. Sınava yetişmem lazım" dedi.

"HER ZAMAN BÖYLE"

Alt yapı yetersizliğine vurgu yapan bir vatandaş ise, "İki damla yağmur yağıyor geçemiyoruz. Her zaman böyle. Niye bizim alt yapımız böyle? İlgililere duyurulur. Millet perişan. Belediyeler baksın alt yapıya" ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanağın gecenin geç saatlerine kadar devam etmesini beklendiğini duyurdu.