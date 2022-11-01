Bitlis'i ayağa kaldıran olay! Sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk kuduz oldu! Birinin durumu ciddi 3. Sayfa Haberleri Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk, kuduz teşhisiyle Ankara'ya götürüldü. Yaralı çocuklarının birinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğerinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde yaşayan Polat Ergün ve Mustafa Erçetin sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. BİRİNİN DURUMU AĞIR Ankara'da kuduz teşhisiyle tedavi altına alınan çocuklardan Mustafa Erçetin'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Polat Ergün'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. "DEVLETİMİZ BUNA BİR ÇARE BULSUN" 700 haneli olan ve yüzlerce öğrencisi bulunun ana yol üzerindeki köylerine başıboş köpeklerin sürekli bırakıldığını söyleyen Köy Muhtarı Halis Oruçlu, "Gerçekten bizim köyde oldukça başı boş sokak köpekleri var. Canımız fazla yanmadan devletimiz buna bir çare bulsun" diye konuştu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adilcevaz Bitlis Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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