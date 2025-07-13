Bartın'da Mezar Kazısında Bal Mumu Bebek ve Muska Bulundu

Bartın'da Mezar Kazısında Bal Mumu Bebek ve Muska Bulundu
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Bartın'da bir mezarda yapılan incelemede, bal mumundan yapılmış bir bebek ve muska bulundu. Olay sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bartın'da 4 yıl önce vefat eden adamın mezarına gömülü halde bal mumundan bebek ve bebeğe sarılmış muska bulundu.

Gölbucağı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına temizliğe giden İsmail Tekin, 26 Mayıs 2021 yılında vefat eden ağabeyinin mezarının ayak kısmında bir çukur fark etti. Çukurun sebebini öğrenmek için kazan Tekin, şeker kutusu içerisinde bal mumundan yapılmış bir bebek ve muska buldu. İsmail Tekin, önce polise, ardından gazeteci kardeşi Halil Tekin'e haber verdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, mezar çevresine güvenlik şeridi çekti. Ekipler, mezardan çıkan şeker kutusunun içerisinde bal mumundan yapılmış bebek, bebek üzerine sarılmış muska ile Türkçe ve Arapça harflerle yazılmış kağıtlar tespit etti. Polisler, mezardan çıkan bebek, muska ve kağıtlara kriminal labaratuvarda incelenmesi amacıyla el koydu. Polis bunu mezara gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı çalışması başlattı.

Halil Tekin, ağabeyinin mezarına bırakılan muska ve bebeğe anlam veremediklerini belirterek, "Muska ağabeyimin mezarında bulundu ama burada ailemizin diğer fertlerinin de mezarları var. Çıkan kağıtlardaki Türkçe ve Arapça yazılar tam okunmuyor ama aile fertlerimizin isimlerinin yazılı olduğunu öğrendik. Kağıtların ıslak olması ve yazının akması nedeniyle pek okunmuyor. Nasıl, böyle bir şey yapılabilir. Bu kadar büyük bir kin ve nefreti kazanacak ne yapmış olabiliriz. Kimseye bir şey yapmadık. Allah'ın gazabı bunu yazan, yapan ve koyanların üzerine olsun" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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