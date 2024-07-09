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75 yaşındaki kadın koca köyde tek başına kaldı! Yürüyebileceği yolu bile yok

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Artvin'de baraj nedeniyle sular altında kalan Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde sadece 1 kişi yaşıyor. 75 yaşındaki Sebaha Küçük'ün evi, baraj sularının en yüksek kotunun iki metre üstünde kaldığı için kamulaştırılmadı. Küçük, "Yakın komşularım yok, kimsem yok. Daha önce yolumuzu baraj suları almadan, uzakta yaşayan komşularıma gidiyordum. Ama şimdi gidemiyorum. Evimin her iki tarafı da sular altında, şu anda evimin yolu yok" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde, baraj sularının evinin duvarına dayanması sonucu 75 yaşındaki Sebaha Küçük, evi kamulaştırılmadığı için köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı. Evine ulaşım yollarının baraj suları altında kalmasıyla Sebaha Nine, tamamen izole bir hayat sürmeye başladı.

Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 275 metre yüksekliğindeki kemer barajıyla Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, elektrik üretimine geçtiğimiz aylarda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle su tutma işlemi başlarken, geçen bir yıl içinde Yusufeli ilçe merkezi ve yedi köy tamamen sular altında kaldı.

EVİ BARAJ SULARININ 2 METRE ÜSTÜNDE KALDI

Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan ve 164 haneli son köy olan Çeltikdüzü'nde dramatik bir olay yaşandı. Çocukluğu bu köyde geçen 75 yaşındaki Sebaha Küçük'ün evi, baraj sularının en yüksek kotu olan 713 kotunun iki metre üstünde kaldı. Bu durumda kamulaştırma yapılmayınca Sebaha Nine, köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı. Baraj suları 710 kotuna çıktığında ise Sebaha Nine'nin evine ulaşım sağlayan yol sular altında kaldı ve bu durum köyde mahsur kalmasına neden oldu.

75 yaşındaki kadın 164 haneli köyde tek başına kaldı! Yürüyebileceği yolu bile yok

"EVİMİN 2 TARAFI DA SULAR ALTINDA"

Tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirten Sebaha Küçük, "Dizlerim ağrıyor, gezmekte zorlanıyorum. Burada tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım dışarıda çalışıyor, bana gelip yardımcı olamıyorlar. Yakın komşularım yok, kimsem yok. Daha önce yolumuzu baraj suları almadan, uzakta yaşayan komşularıma gidiyordum. Ama şimdi gidemiyorum. Evimin her iki tarafı da sular altında, şu anda evimin yolu yok" dedi.

75 yaşındaki kadın 164 haneli köyde tek başına kaldı! Yürüyebileceği yolu bile yok

"KÖY TAMAMEN KAMUŞLAŞTIRILMALIYDI"

Sebaha Nine'nin akrabası Abdullah İspirli ise, "Köyümüz baraj suları altında kaldı. Bazı bölgelere su çıkmadığı için kamulaştırma yapılmadı. Bunlardan bir tanesi de Sebaha Teyze'nin evi. Evi baraj sularının tam sınırında olduğu için yolunun sular altında kalması ve evin kayma riski var. Bu yüzden bu evlerin bir an önce kamulaştırılması gerekiyor. Aslında bu bölgenin tamamen kamulaştırılması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

75 yaşındaki kadın 164 haneli köyde tek başına kaldı! Yürüyebileceği yolu bile yok

"ONA ULAŞMAK İÇİN DİZİME KADAR SUYUN İÇİNDEN GELDİM"

Yusufeli'nin sular altında kalma sürecini günlük olarak görüntüleyen ve arşiv oluşturan Serhat İnce ise, "Sular en son yükseldiğinde teyzemizin durumu açıkça belliydi. Bu yıl 710 kotunda yeni bir yol yapıldı ve bu yol sular altında kaldı. Teyzemizin tek ulaşım yolu bu yoldan sağlanıyordu ve bu yol da baraj suları altında kaldı. Ben ona ulaşmak için dizime kadar suyun içinden geldim. Yetkililerin bir an önce buradaki teyzemizi kamulaştırıp, daha güvenli ve sağlıklı bir ortama taşımalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki kadın 164 haneli köyde tek başına kaldı! Yürüyebileceği yolu bile yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yusufeli Barajı Yusufeli Artvin Çevre 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

Alp null:

Japonya ya bir öğrenci için tren kalkarken her gün bizimkiler yeni bir evi çok görmüş teyzeye

130
3
yanıtYanıtla
o. kara:

BU TEYZEYE YARDIM EDİN KARDESİM BİRSEY KAYBETMEZSİNİZ.

87
1
yanıtYanıtla
Adem AYEŞ:

istediğim hayat

45
6
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

devlet teyzeye yalı hediye etmiş daha ne yapsın

14
29
yanıtYanıtla
Bilge Tanrıöver :

Hollanda maçının masrafınızın yüzde biri bile etmez teyzeye vereceğiniz ev.

34
2
yanıtYanıtla
Sukru Karaca:

koca köyü taşıdınızda bi şu teyzemi ağır geldi size. iki çift laf ta çocuklarına söylerdimde neyse.

26
2
yanıtYanıtla
JY:

MİS GİBİ SU MANZARASI BİDE AKŞAMLARI RAKI TADA ŞARAP ACTIMIYDIM ALLAH BE DEYMEYİN KEYFİME.

3
20
yanıtYanıtla
Sübhanallah:

Bunların ev bir an evvel istimlak edilmeli devlet yardımcı olmalı köyde yalnız yaşanmaz

10
2
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Suçlu kim

9
1
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