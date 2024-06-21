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Balkanlarda elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi

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Balkanlarda öğle saatlerinde birçok ülkede elektrik kesintisi yaşandı. Bölgede daha önce örneğine rastlanmayan bölgesel elektrik kesintisi, Bosna Hersek ve Karadağ ile kısmen Hırvatistan ve Arnavutluk'ta da etkili oldu. Karadağlı yetkililer, kesintinin yüksek hava sıcaklığı nedeniyle artan elektrik kullanımından kaynaklı aşırı yüklenme olduğunu söyledi. Kesinti nedeniyle Balkan başkentlerinde tramvay ve troleybüs seferleri dururken, trafik kilit duruma geldi.

Balkanlarda yaşanan elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. Bölge ülkelerinden yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Bosna Hersek ve Karadağ'da arıza nedeniyle elektrik dağıtım sistemi neredeyse tamamen hizmet dışı kaldı. Elektrik kesintisi, Hırvatistan ve Arnavutluk'un bazı bölgelerinde de görüldü.

Karadağ Enerji ve Madencilik Bakanı Sasa Mujovic, basına yaptığı açıklamada elektrik sistemindeki arızanın sebebinin yüksek hava sıcaklığı nedeniyle artan elektrik kullanımından kaynaklı aşırı yüklenme olduğunu söyledi. Karadağ Elektrik Dağıtım Sistemi (CEDIS) tarafından yayınlanan açıklamada, "Karadağ'ın neredeyse tamamı şebekedeki arzılar nedeniyle elektriksiz kaldı." denildi.

Balkanlar'da elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi

SARAYBOSNA'DA TRAMVAY VE TROLEYBÜS SEFERLERİ DURDU

Bosna Hersek'te ülke genelinde yaşanan kesinti nedeniyle trafik lambaları hizmet dışı kalırken, birçok işletme faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Başkent Saraybosna'da tramvay ve troleybüs seferleri durdu. Bosna Hersekli yetkililer, bölgeyi etkisine alan elektrik kesintisinin Karadağ'daki güç şebekesinde yaşanan bir problemle başladığını belirtti. Bosna Hersek'in kamu elektrik hizmeti sağlayıcı firması Elektroprivreda tarafından yayınlanan açıklamada, elektrik kesintisinin nedeninin bölgede yaşanan bir iletim hattı arızası olduğu ve bu arızanın Bosna Hersek'teki elektrik sistemini de etkilediği ifade edildi.

POLİSLER ALARMA GEÇTİ

Elektrik kesintisi, Hırvatistan'ın başta Dalmaçya kıyıları olmak üzere belirli bölgelerinde de etkili oldu. Hırvatistan da elektrik sistemindeki arızanın Karadağ'da başladığını ve kesintinin Karadağ'ın ardından Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı etkilediğini yazdı. Hırvatistan'ın Split kentinde trafik lambalarının hizmet dışı kalması nedeniyle çok sayıda polis sahaya gönderildi. Elektrik kesintisine alışveriş merkezlerinde yakalananlar, kesintiyle birlikte toplu şekilde araçlarına dönünce AVM'lerin garajlarında trafik sıkışıklığı yaşandı.

Balkanlar'da elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi

ARNAVUTLUK DA ETKİLENDİ

Arnavutluk'ta ise başkenti Tiran, Durres, İşkodra ve Saranda'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde kesinti meydana geldi. Yerel saatle 12.20 sıralarında başlayan kesinti sonrasında yaklaşık bir saat içerisinde çeşitli bölgelere kademeli olarak yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırvatistan Balkanlar Karadağ trafik Çevre Enerji 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

YalancıSavar:

Kırsal kesimde herkesin mutlaka Güneş veya Rüzgar santrali kurması şart.

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Marko Apostolidis:

para kimden?

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Kurt Savaş:

o değil elektrikli araba aldık aynı şeyleri yaşasak yandık

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Ahmet AKGÜL:

ihtiyaca göre, enerji üretimi yada satın alınması yapılmıyor demekki. kaza düzen :D

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Marko Apostolidis:

en azından türkiyede enerji tasarrufu yapmak çok ayıptır...

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