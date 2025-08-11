Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından bölgede peş peşe artçı depremler gerçekleşti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

YARDIM İSTEDİ

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, depremin ardından enkaz altında kalan akrabaları için sosyal medya hesabından yardım istedi. Ancak ilerleyen dakikalarda oyuncu, amcasının hayatını kaybettiğini öğrendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

3 katlı binanın enkazında çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin TEKEL'den emekli işçi Nihat Önbaş (81) olduğu belirlendi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

AMCASI KURTARILAMADI

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşellür ederim" paylaşımını yaptı.