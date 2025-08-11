Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti

Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişinin, oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı. Enkaz altından kurtarılamayan amcasının acı haberini sosyal medya hesabından duyuran Tumbar, "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağ olsun. Yine de destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından bölgede peş peşe artçı depremler gerçekleşti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

YARDIM İSTEDİ

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, depremin ardından enkaz altında kalan akrabaları için sosyal medya hesabından yardım istedi. Ancak ilerleyen dakikalarda oyuncu, amcasının hayatını kaybettiğini öğrendi.

Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

3 katlı binanın enkazında çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin TEKEL'den emekli işçi Nihat Önbaş (81) olduğu belirlendi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti

AMCASI KURTARILAMADI

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşellür ederim" paylaşımını yaptı.

Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Arda Turan 90'da üzüldü

Arda Turan 90'da üzüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Ya okadar yalan var ki hayatımızda hani 1 kişi ölmüştü hani 1 ölü 29 yaralı ya bari ölüye saygınız olsun Sayıyı net verin millet vahametini bilsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.