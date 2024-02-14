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Bakan Yerlikaya: İliç'te kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

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Erzincan İliç'te toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan İliç'te toprak kayması meydana gelen ve resmi açıklamaya göre 9 işçinin göçük altında kaldığı maden ocağında inceleme yaptı.

"KAYAN KÜTLENİN HACMİ 10 MİLYON METREKÜP"

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Şu an bulunduğumuz noktada Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağından çıkarılan cevherin konumlandırıldığı yığın alanında önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana gelmiştir. Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelere göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama-kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya: İliç'te kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

"827 PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, "Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli il, AFAD müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır birlik müdürleri görevlendirildi. Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarımız, Erzincan ve Sivas Valilerimiz, Erzincan Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, ilgili kurum ve kuruluşlardan genel müdür ve daire başkanları her biri buraya intikal ettiler. An itibariyle bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon TIR'ları görevlendirildi" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya: İliç'te kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

"OLASI RİSKLİ BÖLGELER BELİRLENİYOR"

AFAD koordinasyonunda bilim insanları tarafından bölgenin önceki ve güncel haritalarının incelenerek stabil alanlarının tespitine başlandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalar da olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama-kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor. Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Ali Yerlikaya Erzincan İliç Doğal Afetler 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Mark Kolçak:

Biri birimize suç atmak yerine ÇÖZÜM YOLLARI aramalı.. bulmalı.. ve devire geçirmeliyiz. Biri birimize suç atarsak.. Hiçliğin içinde Kainat kendi kendisine zarar veriyor gibi oluyor ve bu .. Hiçliğe Huzurlu Dönüş için işimize yaramaz. Şu suçludur bu suçludur dersek.. ÇÖZÜM YOLLARI aramış sayılmıyoruz ve çözüm yolları aramış sayılmadığımızdan dolayı çözüm yolları bulamayız olur ve bulamadığımızdan dolayı devire geçiremeyiz ve gelecekdeki facialar önlenemeyebilir.

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Hasan Turan:

Bu hangi din

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Mark Kolçak:

Sayın "Hasan Turan". Hiçlik Seviyesine en yakın olan MANA ve MANTIK türünde bir DİN yani İNANÇ.

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yanıt3
Sultan oğan:

RABBİM yardımcıları olsun inşallah bulunurlar sağ salim

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Mark Kolçak:

Hiçlik seviyesine en yakın olan MANA ve MANTIK yer altında kalmış olan tüm herkesi sağlamca kurtarsın. Kurtaramaz isede.. ruhalarını gezegenimize tekrar göndersin. Ruhları annesiz ve babasızca bulutların oralarda oluşsun ve yere güvenlice insin. İndikden sonra hepsine tekrar yeni kimlik verilsin. ONAY yani "amin".

yanıt0
yanıt2
Vatan Daş:

Her zamanki gibi ihmalkarlıkların sonuçlarını işçiler canlarıyla ödedi. Önlem almaları için daha kaç madencinin ölmesi lazım. Kaç çocuğun yetim kadınların dul kalması lazım. Denetleme yok düzen yok önlem yok. yok yok yok....

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0
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commer neres:

Bizim yetkililerimizden daha iyi rakam veren bulamazsınız. Allah onları korusun

7
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GAGS:

Allah onları doyursun..

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