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Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları sonrasında tutuklanan astrolog Hilal Saraç, cezaevinden tahliye oldu.

Şubat ayında başarılı bir operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi. Bir süre evinde istirahat eden Bahçeli, şu sıralar gayet sağlıklı bir şekilde mesaisine başladı.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA ALAY ETMİŞTİ

Ancak Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı zamanlarda astrolog Hilal Saraç, sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşımda bulunmuştu. MHP Lideri'nin sağlık durumuyla dalga geçen Saraç, "Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ, TUTUKLANMIŞTI

Tepki çeken paylaşımının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'hakaret' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Saraç, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

ÖZÜR VE ŞİFA DİLEMİŞTİ

Saraç, tutuklandıktan sonra ailesi vesilesiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ağız değiştirmiş ve Bahçeli'den özür dilemişti. Saraç'ın hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli devlet büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli hakkında Astrolog olarak daha önceki sağlık durumu tahminlerim ve paylaşımlarımdan dolayı özür dilerim. Sn. Devlet Bahçeli'ye yüce Allah'tan şifalar diliyorum." ifadelerine yer verilmişti.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

TAHLİYE OLDU

Son olarak Hilal Saraç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Saraç, 60 gün süren tutukluluğunun ardından bugün tahliye edildi. Saraç, haberi, "Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri, sevgiyle kucaklıyorum" paylaşımıyla duyurdu.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

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Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSUNSET null:

"şaka yapmıştık" der gibi iki cümle yazanı tutukla, korkut, salıver. oyun mu bu!

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

iyiki allah bana ne makam verdi ne rütbe.

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Haber YorumlarıOsman Köse:

ülkede hain bitmedi bitmez

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Haber YorumlarıHaktan Yana:

Aynı kişi ya da bir başkası aynı yorumu genel başkanlığı döneminde bay Kemal için yapaydi onu da tutuklatacak savcı ya da hakim çıkar miydi? Karar sizin yorum sizin!

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