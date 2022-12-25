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Fotoğraf sabaha karşı Bağdat Caddesi'nde çekildi! Polis güvenlik kameralarını tarıyor

3. Sayfa Haberleri

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aşırı süratli olduğu belirtilen bir otomobil, aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli bir vatandaşa çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yusuf A. olay yerinde feci şekilde can verirken, polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Bağdat Caddesi, Kadıköy istikametinde saat 05.00 sıralarında gerçekleşen kazada, oldukça süratli olduğu belirtilen bir otomobil, o esnada aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli vatandaşa çarparak kaçtı.

Bağdat Caddesi'nde korkunç kaza! Hız yapan araç karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya Yusuf A. feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf A'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bağdat Caddesi'nde korkunç kaza! Hız yapan araç karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri olay mahalinde inceleme yaptı. Yusuf A'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, yaşamını yitirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağdat Caddesi'nde korkunç kaza! Hız yapan araç karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı

Öte yandan ise Yusuf A.'nın ölümüne neden olan otomobilin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Bağdat Caddesi'nde korkunç kaza! Hız yapan araç karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı

Kazayla ilgili konuşan Uğur Yıldırım, "Durduğumuzda yerde yatıyordu. Baya kan kaybetmişti. Çarpan kişilerde durmamış kaçmış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy Bağdat 3. Sayfa Haberler

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