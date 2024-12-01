Silahlı saldırı düzenledi, dayak yiyince şikayetçi oldu

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Bağcılar'da bir oto yıkama işletmecisi ve kardeşi, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan M.T.A., Yavuz Yalçınkaya ve kardeşine doğru 2 el ateş ettikten sonra kaçmaya çalıştı. Ancak Yalçınkaya ve kardeşi, saldırganı yakalayarak darbetti. Saldırgan, polis merkezinde kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde oto yıkama işletmecisine silahlı saldırı düzenleyen kişi, kendisini yakalayan işletmeci ve kardeşi tarafından darbedilince şikayetçi oldu.

Bağcılar'da silahlı saldırı düzenledi, darbedilince şikayetçi oldu

15 Temmuz Mahallesi'nde yer alan bir oto yıkama dükkanının önünde meydana gelen olayda Yavuz Yalçınkaya ve kardeşi iş yerinin önünde beklediği sırada M.T.A. isimli kişi, dükkanın önünden geçti.

Bağcılar'da silahlı saldırı düzenledi, darbedilince şikayetçi oldu

2 EL ATEŞ ETTİ

Sokak başında bir süre bekleyen M.T.A., kaldırımda bekleyen Yavuz Yalçınkaya ve kardeşinin yanına yaklaştı ve silahla Yalçınkaya'ya doğru 2 el ateş etti.

Bağcılar'da silahlı saldırı düzenledi, darbedilince şikayetçi oldu

Silahlı saldırının ardından M.T.A. koşarak kaçmaya çalıştı. Kurşunların isabet etmediği Yalçınkaya ve kardeşi, saldırganın peşinden koşarak yakaladı.

Bağcılar'da silahlı saldırı düzenledi, darbedilince şikayetçi oldu

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Silahlı saldırganı bir süre yerde darbeden işletme sahibi ve kardeşi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Saldırganın polis merkezinde kendisini darbedenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. M.T.A. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da silahlı saldırı düzenledi, darbedilince şikayetçi oldu

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar Şüphelinin sokaktan geçtikten bir süre sonra geri döndüğü ve silahla ateş açtığı anlar yer alırken, bu sırada saldırıya uğrayan kişilerin ise şüphelinin peşinden koştukları görüldü. Şüphelinin darbedilme anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Silahlı saldırı düzenledi, dayak yiyince şikayetçi oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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