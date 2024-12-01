Silahlı saldırı düzenledi, dayak yiyince şikayetçi oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde oto yıkama işletmecisine silahlı saldırı düzenleyen kişi, kendisini yakalayan işletmeci ve kardeşi tarafından darbedilince şikayetçi oldu.

15 Temmuz Mahallesi'nde yer alan bir oto yıkama dükkanının önünde meydana gelen olayda Yavuz Yalçınkaya ve kardeşi iş yerinin önünde beklediği sırada M.T.A. isimli kişi, dükkanın önünden geçti.

2 EL ATEŞ ETTİ

Sokak başında bir süre bekleyen M.T.A., kaldırımda bekleyen Yavuz Yalçınkaya ve kardeşinin yanına yaklaştı ve silahla Yalçınkaya'ya doğru 2 el ateş etti.

Silahlı saldırının ardından M.T.A. koşarak kaçmaya çalıştı. Kurşunların isabet etmediği Yalçınkaya ve kardeşi, saldırganın peşinden koşarak yakaladı.

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Silahlı saldırganı bir süre yerde darbeden işletme sahibi ve kardeşi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Saldırganın polis merkezinde kendisini darbedenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. M.T.A. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar Şüphelinin sokaktan geçtikten bir süre sonra geri döndüğü ve silahla ateş açtığı anlar yer alırken, bu sırada saldırıya uğrayan kişilerin ise şüphelinin peşinden koştukları görüldü. Şüphelinin darbedilme anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.